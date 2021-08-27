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    Посты «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду стали рекордными по количеству лайков

    Новость в официальном аккаунте «Манчестер Юнайтед» в инстаграме о трансфере Криштиану Роналду набрала более 12 миллионов лайков. Это рекордный пост по этому показателю среди всех спортивных клубов.

    Также рекорд внутри спортивного сегмента по количеству лайков побит в твиттере (более 1,9 миллиона).

    • Роналду уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
    • Сообщалось, что он заключит с клубом двухлетний контракт с зарплатой 25 миллионов фунтов.
    • В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2533

      Derzkiy1 2 часа назад

      Ну это лучше, чем Месси в ПСЖ …

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