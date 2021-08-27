Посты «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду стали рекордными по количеству лайков

Новость в официальном аккаунте «Манчестер Юнайтед» в инстаграме о трансфере Криштиану Роналду набрала более 12 миллионов лайков. Это рекордный пост по этому показателю среди всех спортивных клубов.

Также рекорд внутри спортивного сегмента по количеству лайков побит в твиттере (более 1,9 миллиона).