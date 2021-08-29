Посты «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду стали рекордными по количеству лайков

Новость в официальном аккаунте «Манчестер Юнайтед» в инстаграме о трансфере Криштиану Роналду набрала более 12 миллионов лайков. Это рекордный пост по этому показателю среди всех спортивных клубов.

Также рекорд внутри спортивного сегмента по количеству лайков побит в твиттере (более 1,9 миллиона).

Роналду уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год.

Сообщалось, что он заключит с клубом двухлетний контракт с зарплатой 25 миллионов фунтов.

В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает