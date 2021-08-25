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  • «Енисей» оштрафовали за неудовлетворительные результаты в 2020 году

«Енисей» оштрафовали за неудовлетворительные результаты в 2020 году

25 августа 2021, 13:48
5

Министерство спорта Красноярского края оштрафовало «Енисей» за неудовлетворительные результаты в сезоне-2019/20.

Перед «Енисеем» ставилась задача попасть в топ-6 ФНЛ. Команда завершила сезон на 14-м месте, из-за чего ведомство оштрафовало клуб на 7,5 миллиона рублей. Эти деньги необходимо вернуть в бюджет субъекта.

Клуб не согласился с этим решением и обратился в суд с просьбой аннулировать штраф, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. 20 августа суд отказал «Енисею» в прошении, оставив дело без движения.

Источник: Sibnovosti.ru
Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (5)
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КаДеС
1629894101
Кто платит, тот и заказывает музыку. Это логично
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Cules2013
1629897790
Как бы абсурдно это на первый взгляд не выглядело, именно так и должно быть в случае с государственными деньгами. А то привыкли пилить бюджет на ровном месте.
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dimar
1629901774
Обстоятельства непреодолимой силы=D
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zigbert
1629902487
Не надо было ставить такую высокую задачу. Да и потом - а что дает это топ-6 ФНЛ?
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a.veselov
1629903783
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