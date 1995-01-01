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    «Енисей» оштрафовали за неудовлетворительные результаты в 2020 году

    Министерство спорта Красноярского края оштрафовало «Енисей» за неудовлетворительные результаты в сезоне-2019/20.

    Перед «Енисеем» ставилась задача попасть в топ-6 ФНЛ. Команда завершила сезон на 14-м месте, из-за чего ведомство оштрафовало клуб на 7,5 миллиона рублей. Эти деньги необходимо вернуть в бюджет субъекта.

    Клуб не согласился с этим решением и обратился в суд с просьбой аннулировать штраф, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. 20 августа суд отказал «Енисею» в прошении, оставив дело без движения.

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    Источник: Sibnovosti.ru

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