«Енисей» оштрафовали за неудовлетворительные результаты в 2020 году

Министерство спорта Красноярского края оштрафовало «Енисей» за неудовлетворительные результаты в сезоне-2019/20.

Перед «Енисеем» ставилась задача попасть в топ-6 ФНЛ. Команда завершила сезон на 14-м месте, из-за чего ведомство оштрафовало клуб на 7,5 миллиона рублей. Эти деньги необходимо вернуть в бюджет субъекта.

Клуб не согласился с этим решением и обратился в суд с просьбой аннулировать штраф, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. 20 августа суд отказал «Енисею» в прошении, оставив дело без движения.