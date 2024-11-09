Юран сказал, чье чемпионство ждет в этом сезоне РПЛ

Сергей Юран назвал желаемого чемпиона России в сезоне-2024/25.

«Краснодар» – мастеровитая команда с хорошими игроками, которые по уровню могут поспорить даже с футболистами «Зенита».

Честно, хотелось бы, чтобы «Краснодар» господина Сергея Галицкого выиграл в этом году чемпионат или Кубок страны.

Таких людей, как Галицкий, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет», – сказал Юран.

«Краснодар» набрал 36 очков в 14 турах РПЛ.

Действующий чемпион «Зенит» отстает на 3 балла.

Следующий соперник краснодарцев – «Рубин» на выезде (10 ноября, 19:45 мск).

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