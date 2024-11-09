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    Юран сказал, чье чемпионство ждет в этом сезоне РПЛ

    Сергей Юран назвал желаемого чемпиона России в сезоне-2024/25.

    «Краснодар» – мастеровитая команда с хорошими игроками, которые по уровню могут поспорить даже с футболистами «Зенита».

    Честно, хотелось бы, чтобы «Краснодар» господина Сергея Галицкого выиграл в этом году чемпионат или Кубок страны.

    Таких людей, как Галицкий, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет», – сказал Юран.

    • «Краснодар» набрал 36 очков в 14 турах РПЛ.
    • Действующий чемпион «Зенит» отстает на 3 балла.
    • Следующий соперник краснодарцев – «Рубин» на выезде (10 ноября, 19:45 мск).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2024 00:12
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    Комментарии (31)
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    andrei-sarap-yandex
    1731103667
    откуда мудила свои деньги ?????эти деньги ограблены с народа......у него были магазины и он обманым путём делал бизнез на простых людей....свою зарплату рабочего ????
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    GoLenaStop
    1731105005
    А, интересно, сколько СВОих денег г-н Галицкий вложил в другие острые российские проблемы, кроме футбольной команды из Краснодара?...
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    The only one
    1731117152
    Многим хотелось бы.
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    Борис34684
    1731117552
    Главное что бы у Мусаева корма хватило для быков.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731123462
    Зенит чемпион! Гыгыгы
    Ответить
    evgevg13
    1731123547
    У некоторых "товарищей" при обсуждении зависть даже нескрываемая, сразу грязи ушат норовят вылить. Оно и понятно: синдром неудачника никто не отменял...
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    Валя Ромашина
    1731129563
    Пока у власти солнцеликий чемпионом будет зенит . Нет, конечно спектакль разыграют , типа борьба до последнего тура .
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    Питерский князь
    1731130434
    Господин Галицкий? Ещё один БДСМщик.
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    Марк Аврелий!
    1731133519
    СПОРТИНГ?
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    andr45
    1731134385
    Чемпионом будет «Zenit») Уже расписан сценарий трехдневного торжества в поселении на болоте, утвержден список почетных гостей и, самое главное, утвержден БЮДЖЕТ!
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