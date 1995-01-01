Главные новости дня. Акинфеев стал рекордсменом по матчам в чемпионате России, Азмун может перейти в «Фенербахче»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +792

      vovan55 2 часа назад

      что тут скажешь - красава...

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