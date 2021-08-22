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  • Главные новости дня. Акинфеев стал рекордсменом по матчам в чемпионате России, Азмун может перейти в «Фенербахче»

Главные новости дня. Акинфеев стал рекордсменом по матчам в чемпионате России, Азмун может перейти в «Фенербахче»

22 августа 2021, 00:03
2

РПЛ. «Арсенал» и «Спартак» впервые в истории сыграли вничью.

ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном.

«Милан» объявил о переходе Флоренци из «Ромы».

РПЛ вынесла предупреждения четырем клубам о состоянии газона на стадионах.

«Енисей» будет добиваться аннулирования результата матча со «СКА-Хабаровском» из-за судейства.

Акинфеев – новый рекордсмен чемпионата России по числу матчей.

Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных».

39-летний Павлюченко оформил покер в матче ФНЛ-2 против «Коломны».

«Уфа» показала эмоции Стукалова после ничьей с «Зенитом».

«Фенербахче» заинтересован в Азмуне.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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vovan55
1629582882
что тут скажешь - красава...
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semm
1629612039
от Газпрома не уходят, здесь веская причина нужна
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