Главные новости дня. Акинфеев стал рекордсменом по матчам в чемпионате России, Азмун может перейти в «Фенербахче»

РПЛ. «Арсенал» и «Спартак» впервые в истории сыграли вничью.

ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном.

«Милан» объявил о переходе Флоренци из «Ромы».

РПЛ вынесла предупреждения четырем клубам о состоянии газона на стадионах.

«Енисей» будет добиваться аннулирования результата матча со «СКА-Хабаровском» из-за судейства.

Акинфеев – новый рекордсмен чемпионата России по числу матчей.

Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных».

39-летний Павлюченко оформил покер в матче ФНЛ-2 против «Коломны».

«Уфа» показала эмоции Стукалова после ничьей с «Зенитом».

«Фенербахче» заинтересован в Азмуне.