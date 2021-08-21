РПЛ. «Арсенал» и «Спартак» впервые в истории сыграли вничью

«Спартак» не удержал победу в Туле. У «Арсенала» очередной гол в сезоне забил Даниил Хлусевич.

Впервые за 14 официальных матчей команды сыграли вничью.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачeв, Гулиев (Панченко, 75), Чаушич (К. Кангва, 84), Хлусевич, Костадинов, Марков (Тудоре, 46).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Мирзов, 88), Ломовицкий (Соболев, 61), Крал (Хендрикс, 60), Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Смольников, 16; Марков, 37; Гулиев, 41; Новосельцев, 50; Хлусевич, 90+2 – Зобнин, 32; Хендрикс, 75; Ларссон, 86; Рассказов, 90+7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ