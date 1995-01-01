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    РПЛ. «Арсенал» и «Спартак» впервые в истории сыграли вничью

    «Спартак» не удержал победу в Туле. У «Арсенала» очередной гол в сезоне забил Даниил Хлусевич.

    Впервые за 14 официальных матчей команды сыграли вничью.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачeв, Гулиев (Панченко, 75), Чаушич (К. Кангва, 84), Хлусевич, Костадинов, Марков (Тудоре, 46).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Мирзов, 88), Ломовицкий (Соболев, 61), Крал (Хендрикс, 60), Понсе, Ларссон.

    Предупреждения: Смольников, 16; Марков, 37; Гулиев, 41; Новосельцев, 50; Хлусевич, 90+2 – Зобнин, 32; Хендрикс, 75; Ларссон, 86; Рассказов, 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии131
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      Рейтинг: +533

      Denis SPb 8 минут назад

      Недавно Рассказов говорил, что нам далеко до Бенфики. Что-то и с игроками Арсенала он многовато ошибается...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16462

      derrik2000 9 минут назад

      Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё...DDD
      На этот момент СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ КОММЕНТАРИЕВ!!!
      Обсуждали, наверное.
      ЕСТЬ ЧТО ОБСУЖДАТЬ???
      По-моему, обсуждать нечего: все обсуждалки ЛИЧНО У МЕНЯ закончились.

      0
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      Рейтинг: +9362

      Вомбат 38 минут назад

      Спартак был лучше, но ненамного. Чтобы Парфенова обыгрывать надо быть выше на голову.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20252

      vladimir-7 1 час назад

      Где бы не работал тренером Д. Парфенов, он постоянно отбирает
      очки у спартака и все к этому уже привыкли и не надо некоторым удивляться. Дима, БРАВО!

      2
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      Рейтинг: +251

      I'll be back 1 час назад

      Вижу только один вариант выхода Спартака из кризиса.
      Взять Дзюбу в аренду.
      Как он заиграл в аренде в Арсенале в 2018 году!!!!
      Он может и Руй подрочить, и Зарему трахнуть.

      0
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      Рейтинг: +17227

      DVOK68 > I'll be back 46 минут назад

      Если очко подставишь то и тебя оприходует,ты не тушуйся)

      2
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      Рейтинг: +251

      I'll be back > DVOK68 41 минуту назад

      Тебя уже оприходовал? Не говори, что нет. Вижу что да, и тебе понравилось, если другим рекомендуешь.

      0
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      Рейтинг: +3372

      neim > I'll be back 1 минуту назад

      Он уже ничего не может. И не надо питать надежды.

      0
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      Рейтинг: +448

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      Черчесова срочно в спартак.
      тем более Дзюба уже перестал быть востребованным в Газпроме, можно его позвать в Спартак под Усы.

      0
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      Рейтинг: +1529

      Красногорск_Фан > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Может лучше Галустяна? Хоть смешно будет. Посредь сезона ...это надо быть волшебником чтобы все поменять мгновенно.

      2
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      Рейтинг: +13202

      Persona_non_Grata > Красногорск_Фан 1 час назад

      У Вас память короткая - Тедеско , как напоминание .

      2
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      Рейтинг: +1529

      Красногорск_Фан > Persona_non_Grata 1 час назад

      Замечательный был тренер и человек. И сезон для Спартака. Жаль что его убрали. Может лет 5 дали бы и было бы уж не хуже чем сейчас. Лично мне он нравился. Но Тедеско в Спартаке, Ди Маттео в Челси. К сожалению не смогли давать такой результат стабильно.

      1
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      Рейтинг: +448

      сутулая собака и лисы > Красногорск_Фан 58 минут назад

      Тедеско не подходит для РПЛ, у нас примитивный футбол и с топорными руководителями.
      он был как белая ворона (но даже так дал результат).

      1
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      Рейтинг: +1529

      Красногорск_Фан > сутулая собака и лисы 54 минуты назад

      Да и у Стаса характер не сахар. В год ЧМ он как то вырос над собой (за что спасибо) и сплотил команду. В другие годы с ним не все по доброму уживались.

      0
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      Рейтинг: +3409

      sobaka120982 1 час назад

      Задача стать чемпионами ещё стоит? Или может тактика такая, только ни кому не понятная. Может к 10 туру по плану спартак начнёт быть чемпионом))))

      0
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      Рейтинг: +4109

      алдан2014 1 час назад

      Времена пиджака вернулись,пора кому то поджопника дать. Не хотят игроки играть у Руя

      2
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      Рейтинг: +16183

      JTherry 1 час назад

      Витория (пресс-конф.): "кризисом я это не назову... я в такой ситуации первый, кто будет продолжать двигаться вперед, и возьму с собой игроков, которые разделяют мои взгляды, тем, кто их не разделяет, тут не место... тут нет детей, и я не детский тренер, мы все профессионалы... главное — спокойно работать, тренироваться в своем коллективе..."

      1
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      Рейтинг: +4109

      алдан2014 > JTherry 1 час назад

      Детский сад прямо какой-то

      0
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      Рейтинг: +8811

      ivany4 > JTherry 1 час назад

      Похоже на раскол в команде, если только он правильно донес свои мысли и взгляды.
      Такое впечатление, что его попросили начать работать.)))

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      Рейтинг: +13202

      Persona_non_Grata > JTherry 1 час назад

      Судя по высказыванию , назревает конфликт игроков с тренером и куда выведет кривая не известно никому (((

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      Рейтинг: +16183

      JTherry > ivany4 47 минут назад

      раскол в команде созрел, благодаря усилиям самих владельцев команды, слив инфы о ЗП через BlackMirror и ТК Заремы, и абсолютное безразличие Федуна...

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      Рейтинг: +24576

      silver29 1 час назад

      Это просто дно-днищенское ((( млять федунишка нашел тренером даже не пиджака, а какую-то жилетку ((( Рассказов уровень пердива, Ларссон и Соболев просто не хотят играть, а мы слышим от Руя подождите, чего ждать ? Более серьезных матчей где соперники будут играть на вынос (((( ох и утырок этот западеский жлоб со своей шлюхой в юбилейный год сделает подарок.

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