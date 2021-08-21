Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Арсенал» и «Спартак» впервые в истории сыграли вничью

РПЛ. «Арсенал» и «Спартак» впервые в истории сыграли вничью

21 августа 2021, 17:55
131

«Спартак» не удержал победу в Туле. У «Арсенала» очередной гол в сезоне забил Даниил Хлусевич.

Впервые за 14 официальных матчей команды сыграли вничью.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачeв, Гулиев (Панченко, 75), Чаушич (К. Кангва, 84), Хлусевич, Костадинов, Марков (Тудоре, 46).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Мирзов, 88), Ломовицкий (Соболев, 61), Крал (Хендрикс, 60), Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Смольников, 16; Марков, 37; Гулиев, 41; Новосельцев, 50; Хлусевич, 90+2 – Зобнин, 32; Хендрикс, 75; Ларссон, 86; Рассказов, 90+7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (131)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ден 781
1629557893
Спартак жалок…противно смотреть
Ответить
Боцман59rus
1629557999
-Спартак пиджаком накрыло опять, какая нах ЛЕ? ...лучше не позорьтесь)))
Ответить
Persona_non_Grata
1629558141
Очередные потерянные 2 очка ((( Такую команду , как Арсенал , надо побеждать на классе , но при этом не валять дурака час игры , а потом пропустив очередной гол из-за ошибки в углу штрафной или на дальней штанге , А СКОЛЬКО ИХ УЖЕ БЫЛО , да и в этом матче в первом тайме Максименко уже спасал , судорожно пытаться победить . Повторяю - играть надо весь матч !!!
Ответить
Из Твери Леха
1629558870
Понятно конечно, что Арсенал не в лучшей форме, но обыгрывать сборище был обязан!
Ответить
oyabun
1629559018
Друзья, берегите нервы и набирайтесь терпения. Результат не удивляет, более того Спартак запросто и проиграть мог. В прошлом сезоне было как? Вы забивайте сколько сможете, мы всё равно забьем больше! В этом сезоне по другому "даже если мы забьем один, то всё равно пропустим в ответ". А игроки то в принципе всё те же что и были. Стоит уже наконец признать - не получилось Витории создать свою команду. Похоже и с предсезонкой накосячил - игроки ходят по полю пешком, физические кондиции отвратительные. Остаётся ждать когда будут сделаны правильные выводы со стороны руководства по тренеру.
Ответить
ivany4
1629559451
Ну вот Спартак и "заиграл" как Бенфика.))) Как тут не вспомнить Зарему. Если ты был в Бенфике, это еще не значит, что ты тренер с мировым именем. Пятый тур, а изменений в игре ноль. Да же не видно попыток тренера, как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Думаю молчание руководства более красноречиво, чем какие-то оправдательные монологи.
Ответить
JTherry
1629559631
тоскливая игра и результат напомнили, как "сжигал порты" Кононов, причем совсем недавно вроде бы игра была у команды... куда все делось за такой короткий промежуток времени? игроки сосредоточились на выбивании жирных контрактов, пока не успели отменить лимит... пока Промес и Мозес лечат свои болячки и нет усиления на вход, игры нет и, похоже, не ожидается... хорошо поработала внутри команды "пятая колонна" во главе с боярыней, зато весь мусор на сцену вывернули... спасибо, за подготовку к 100-летию клуба...
Ответить
oyabun
1629559788
Больше всего бесит невнятная позиция Федуна. Ау! Вы всё ещё с нами?! В юбилейный год игра ужасная потому что карманный слабый тренер, потому что нет ни одного трансфера на усиление, нет спортдиректора, игроки получают новые улучшенные контракты, после которых вообще забивают на команду и футбол. Почему полное бездействие?! Само рассосётся?!
Ответить
Рубинище
1629561323
Гумно полное, а не футбол- сборище черепах. игра команд за выживание. У Спартака Зобнин, Джикия вообще никакущие, даже выделить некого. надо было коняг смотреть. ничья справедлива
Ответить
zigbert
1629570414
Классная команда в такой ситуации ведя в счете легко добивается нужного результата.Есть какая то неуверенность а отсюда нет запаса прочности. Надо что то менять.
Ответить
Главные новости
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
3
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
18
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
14
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
18
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
15
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
14
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
18
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
142
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+