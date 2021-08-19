«Милан» презентовал новую третью форму

«Милан» показал форму, которая будет для команды резервной в сезоне-2021/22.

Экипировка выполнена в черном цвете с красными и белыми вставками.

В качестве паттерна используется логотип команды, а поперек груди написано ее название.

На официальном сайте клуба указано, что данный комплект объединяет в себе культуру футбола и уличной одежды.

Технический спонсор «Милана» – компания Puma.

Команда стартует в сезоне 23 августа матчем против «Сампдории».