«Милан» презентовал новую третью форму

«Милан» показал форму, которая будет для команды резервной в сезоне-2021/22.
Экипировка выполнена в черном цвете с красными и белыми вставками.
В качестве паттерна используется логотип команды, а поперек груди написано ее название.
На официальном сайте клуба указано, что данный комплект объединяет в себе культуру футбола и уличной одежды.
- Технический спонсор «Милана» – компания Puma.
- Команда стартует в сезоне 23 августа матчем против «Сампдории».
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Источник: Официальный сайт «Милана»