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    РБК: Карпин вызовет Захаряна в сборную России на сентябрьские матчи

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получит вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    По информации РБК, этим летом представители сборной Армении пытались уговорить Захаряна выступать за национальную команду, на 18-летний хавбек выбрал сборную России.

    • Захарян вызывался в сборную России перед Евро-2020, но не поехал на турнир из-за ангины.
    • Хавбек «Динамо» еще не дебютировал за национальную команду.
    • В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 4 матча, в которых отметился 1 голом.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1286

      Dr.Metal 9 минут назад

      Давно пора омолодить состав, к тому же Захарян, похоже топ

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      Рейтинг: +2047

      diadushka 20 минут назад

      предатель оказался

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      Рейтинг: +24605

      Боцман59rus 35 минут назад

      Очередной молодой спаситель нации?
      _ насуют полную авоську нашим и сьедят его журналисты с кавном, вот у него букет впечатлений останеться. Игру для начала нужно стабилизировать, для того, чтобы молодежь вводить, а не заниматься популизмом)))

      0
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      Рейтинг: +5891

      Томик 42 минуты назад

      Обязательства предыдущего руководства сборной исполняешь, Валера?? Зачем - пусть сам расхлебывает коли брал.

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      Рейтинг: +7221

      playsh 58 минут назад

      Значится,игрок уже натурализированный.Конечно же,выступать за сборную России престижней,чем за Армению.Как говорится - милости просим и удачи.
      Хвичу бы ещё зацепить...

      1
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      Рейтинг: +1608

      VGreen > playsh 54 минуты назад

      Захарян не натурализованный, он изначально гражданин РФ.
      Хвича - гражданин Грузии и уже заигран за основную сборную

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      Рейтинг: +7221

      playsh > VGreen 50 минут назад

      Спасибо за инфу.Понятно дело,в паспорт ихний я не заглядывал.

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      Рейтинг: +5891

      Томик > playsh 44 минуты назад

      Но вот они будут в наши заглядывать и скоро уже, видимо.

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