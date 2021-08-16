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  • РБК: Карпин вызовет Захаряна в сборную России на сентябрьские матчи

РБК: Карпин вызовет Захаряна в сборную России на сентябрьские матчи

16 августа 2021, 13:28
9

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получит вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

По информации РБК, этим летом представители сборной Армении пытались уговорить Захаряна выступать за национальную команду, на 18-летний хавбек выбрал сборную России.

  • Захарян вызывался в сборную России перед Евро-2020, но не поехал на турнир из-за ангины.
  • Хавбек «Динамо» еще не дебютировал за национальную команду.
  • В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 4 матча, в которых отметился 1 голом.

Источник: РБК
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Динамо Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Plyash
1629110589
Значится,игрок уже натурализированный.Конечно же,выступать за сборную России престижней,чем за Армению.Как говорится - милости просим и удачи. Хвичу бы ещё зацепить...
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Томик
1629111514
Обязательства предыдущего руководства сборной исполняешь, Валера?? Зачем - пусть сам расхлебывает коли брал.
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Боцман59rus
1629111984
Очередной молодой спаситель нации? _ насуют полную авоську нашим и сьедят его журналисты с кавном, вот у него букет впечатлений останеться. Игру для начала нужно стабилизировать, для того, чтобы молодежь вводить, а не заниматься популизмом)))
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diadushka
1629112840
предатель оказался
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Dr.Metal
1629113526
Давно пора омолодить состав, к тому же Захарян, похоже топ
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