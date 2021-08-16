РБК: Карпин вызовет Захаряна в сборную России на сентябрьские матчи

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получит вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
По информации РБК, этим летом представители сборной Армении пытались уговорить Захаряна выступать за национальную команду, на 18-летний хавбек выбрал сборную России.
- Захарян вызывался в сборную России перед Евро-2020, но не поехал на турнир из-за ангины.
- Хавбек «Динамо» еще не дебютировал за национальную команду.
- В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 4 матча, в которых отметился 1 голом.
Источник: РБК