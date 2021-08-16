Хван Ин Бом: «Когда «Рубин» проиграл «Ракуву», я был самым грустным человеком на планете»

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом поделился эмоциями в связи с вылетом своей команды из еврокубков.

Казанцы прекратили выступления в Лиге конференций.

Их выбил из турнира польский «Ракув».

«Мне нужно отдохнуть, потому что мы сыграли пять матчей за две недели. Это было сложно. Я завтра поеду на базу на процедуры по восстановлению. Нужно быть готовым к следующей игре.

Хорошо, что у нас есть неделя для подготовки. Это плюс, но в то же время и минус. Конечно, мы рассчитывали играть в следующем раунде Лиги Конференций, но когда мы проиграли, я наверно был самым грустным человеком на планете.

Моя мечта была играть в еврокубке. Мы играли за город, за команду, за болельщиков, но не достигли результата. Я был так расстроен, но мы профессиональные футболисты и должны принять удар, нужно побеждать как можно больше в чемпионате.

Повторюсь, у нас есть хорошие шансы занять место выше, чем в прошлом сезоне. Плюс у нас есть еще Кубок России в этом сезоне, там мы тоже обязаны выступить лучше, чем в прошлом розыгрыше. Нужно быть готовыми к каждому матчу», – сказал кореец.