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  • Григорий Иванов: «Отмена лимита на легионеров? Каждый раз что-то меняем, над нами уже смеются»

Григорий Иванов: «Отмена лимита на легионеров? Каждый раз что-то меняем, над нами уже смеются»

15 августа 2021, 11:38
5

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал планирующуюся отмену лимита на легионеров в РПЛ. Он считает это смешным.

«Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом.

Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 иностранными игроками», – высказался Иванов.

  • В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.
  • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
  • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1629021645
смеяться надо над Уралом вам то какая разница смена лимита вас не коснётся всё равно вам не купить дорогих легов а наоборот тогда может сможете купить русских так как цена на них упадёт в разы
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Вомбат
1629024933
Вчера Советский спорт в своей передовой статье написал, что отмена лимита -- идея богатых клубов, вроде Зенита, подержанная гопотой, которая ничего не понимает, кроме того, на что ей укажут кукловоды. На самом же деле, все наоборот. Без отмены лимита или введения потолка зарплат, завязанного на возраст и достижения игроков (а лучше ввести то и другое) наш футбол не спасти. Паспортисты морально гниют в тепличных условиях лимита и неограниченных зарплат уже в юном возрасте. Именно гопота этого и не понимает, и к ней, гопоте, как раз и относятся журналисты Советского спорта. Газеты, чей редактор носит футболки с матерными надписями.
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NewLife
1629029133
Твое время уходит, тюбетейкин.
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Рубинище
1629030579
Основные статьи дохода уходят из бюджетных клубов-вот начинают выть.. Плюс агенты паспортистов так же начинают тревожиться, ни один клуб больше в здравом уме не купит за 7 миллионов футболиста вроде напа- Игнатьева. Любой другой нап за меньшие деньги принёс куда более пользы. Лимит зло, или их устраивают такие игры, как Спартак Бенфика(от перемен множителей-сумма не меняется, в одну калитку ), Пусть пересмотрят ИГРИЩУ гегимона против Барусии.
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