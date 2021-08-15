Григорий Иванов: «Отмена лимита на легионеров? Каждый раз что-то меняем, над нами уже смеются»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал планирующуюся отмену лимита на легионеров в РПЛ. Он считает это смешным.

«Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом.

Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 иностранными игроками», – высказался Иванов.

В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.

говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен. Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.

На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам