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    Григорий Иванов: «Отмена лимита на легионеров? Каждый раз что-то меняем, над нами уже смеются»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал планирующуюся отмену лимита на легионеров в РПЛ. Он считает это смешным.

    «Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом.

    Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 иностранными игроками», – высказался Иванов.

    • В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.
    • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
    • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

    РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам

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    Источник: ТАСС

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