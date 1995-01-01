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    Семенов, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Динамо»; Паршивлюк, Лаксальт, Макаров выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо».

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семeнов, Богосавац, Нижич, Быстров, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

    Запасные: Мелихов, Уциев, Х. Кадыров, Коновалов, Карапузов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Архипов, Альсултанов.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Игбун, Грулeв, Н'Жи, Гладышев.

    Матч начнется в 20:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9056

      житель СПб 17 минут назад

      Ахмат - молодцы! выстоять до конца! С заведомо более сильной командой выстояли первую половину тайма и стали реализовывать свою игру. Динамо - 0 ударов в створ ворот. Ну а Шунин... это Шунин. Без комментариев. Ахмат, держитесь! 2 тайм будет огонь!

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      Рейтинг: +9491

      alex1951 21 минуту назад

      Не зря ,еще до игры очко играло....
      Такое ощущение,что вся Ахмато-Кадыровская зона заминирована(((((
      2-0 в первом тайме это слишком жирно для Ахмата.....

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      Рейтинг: +3360

      neim 1 час назад

      Удачи Динамо в сегодняшней игре ! Ахмат им вполне по силам.
      Шварц продолжает удивлять. В запасе Галкин, Гладышев, Сазонов ... Откуда он их достает ?

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