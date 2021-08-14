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  • Семенов, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Динамо»; Паршивлюк, Лаксальт, Макаров выйдут у гостей

Семенов, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Динамо»; Паршивлюк, Лаксальт, Макаров выйдут у гостей

14 августа 2021, 19:43
2

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо».

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семeнов, Богосавац, Нижич, Быстров, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

Запасные: Мелихов, Уциев, Х. Кадыров, Коновалов, Карапузов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Архипов, Альсултанов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Игбун, Грулeв, Н'Жи, Гладышев.

Матч начнется в 20:00 по Москве.

Источник: РПЛ
Ахмат Динамо Краснодар Паршивлюк Сергей Семенов Андрей Тимофеев Артем Лаксальт Диего Уткин Даниил Макаров Денис
Комментарии (2)
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alex1951
1628963399
Не зря ,еще до игры очко играло.... Такое ощущение,что вся Ахмато-Кадыровская зона заминирована((((( 2-0 в первом тайме это слишком жирно для Ахмата.....
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житель СПб
1628963687
Ахмат - молодцы! выстоять до конца! С заведомо более сильной командой выстояли первую половину тайма и стали реализовывать свою игру. Динамо - 0 ударов в створ ворот. Ну а Шунин... это Шунин. Без комментариев. Ахмат, держитесь! 2 тайм будет огонь!
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