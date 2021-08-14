Семенов, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Динамо»; Паршивлюк, Лаксальт, Макаров выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо».

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семeнов, Богосавац, Нижич, Быстров, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

Запасные: Мелихов, Уциев, Х. Кадыров, Коновалов, Карапузов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Архипов, Альсултанов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Игбун, Грулeв, Н'Жи, Гладышев.

Матч начнется в 20:00 по Москве.