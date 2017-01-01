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    Карпин: «Через год-два могу вернуться в «Ростов», почему нет?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин готов к возвращению в «Ростов». Он покинул клуб на прошлой неделе.

    «После всех аргументов мы пришли к тому, что лучше уйти, чем навредить «Ростову» и сборной. Допускаю, что через год-два-три могу вернуться в «Ростов», почему нет?» – сказал Карпин.

    • Карпин работал в «Ростове» с 2017 по 2021 год.
    • Сборную он возглавил в июле.
    • 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2404

      yorgenbarenz 46 минут назад

      Через год? На что это ты намекаешь?

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