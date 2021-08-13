Карпин: «Через год-два могу вернуться в «Ростов», почему нет?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин готов к возвращению в «Ростов». Он покинул клуб на прошлой неделе.

«После всех аргументов мы пришли к тому, что лучше уйти, чем навредить «Ростову» и сборной. Допускаю, что через год-два-три могу вернуться в «Ростов», почему нет?» – сказал Карпин.

Карпин работал в «Ростове» с 2017 по 2021 год.

Сборную он возглавил в июле.

1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.

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