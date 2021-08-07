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  • «Как же я был счастлив с вами»: Карпин выложил видео о своей работе в «Ростове»

«Как же я был счастлив с вами»: Карпин выложил видео о своей работе в «Ростове»

7 августа 2021, 10:44
11

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал ролик с моментами своей карьеры в донском клубе.

«Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами», – подписал специалист выложенное видео.

  • Карпин расторг контракт с «Ростовом» после 2 поражений в стартовых турах РПЛ.
  • Он возглавлял команду с 19 декабря 2017 года.
  • Новым тренером ростовчан стал Юрий Семин.
  • Карпин будет тренировать сборную России.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1628323225
Зачем же от счастья отказался, КарпИн?
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житель СПб
1628326064
Он действительно был там счастлив! Это было видно по его лицу, поведению - на протяжении этих лет. Повторится ли это в его жизни - неизвестно. Но люди делают свой выбор. Удачи ему...
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Garrincha58
1628329478
был бы счастлив не ушёл бы
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GoLenaStop
1628349686
И не Карпин расторг контракт, а Ростсельмаш. И не после 2 поражений, а после 2 побед достойных соперников. Валерон, а ты теперь лови журавля! - Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Хи!
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nominum
1628363273
Кризис среднего возраста в футболе. Всё хорошо: есть любимая команда, любимая работа, нормальные деньги и всё стабильно. И в какой-то момент это надоедает. Думаешь: а может попробовать сделать ещё лучше? И пробуешь сделать. Но лучшее- враг хорошего. Кто-то взлетает, но большинство падает. Тренерство в сборной России скорее всего будет падение, а не взлёт. Ну а если всё-таки взлёт? Удачи, Валерий Георгиевич!
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