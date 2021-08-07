«Как же я был счастлив с вами»: Карпин выложил видео о своей работе в «Ростове»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал ролик с моментами своей карьеры в донском клубе.
«Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами», – подписал специалист выложенное видео.
- Карпин расторг контракт с «Ростовом» после 2 поражений в стартовых турах РПЛ.
- Он возглавлял команду с 19 декабря 2017 года.
- Новым тренером ростовчан стал Юрий Семин.
- Карпин будет тренировать сборную России.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Валерия Карпина