«Как же я был счастлив с вами»: Карпин выложил видео о своей работе в «Ростове»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал ролик с моментами своей карьеры в донском клубе.

«Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами», – подписал специалист выложенное видео.

Карпин расторг контракт с «Ростовом» после 2 поражений в стартовых турах РПЛ.

Он возглавлял команду с 19 декабря 2017 года.

Новым тренером ростовчан стал Юрий Семин .

. Карпин будет тренировать сборную России.