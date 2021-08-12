Инсинье может перейти из «Наполи» в «Интер»

«Интер» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в миланском клубе считают, что 30-летний футболист усилит атаку после ухода Ромелу Лукаку.

Учитывая, что контракт игрока с неаполитанцами истекает следующим летом, его можно купить примерно за 25 миллионов евро.