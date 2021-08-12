Инсинье может перейти из «Наполи» в «Интер»

«Интер» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в миланском клубе считают, что 30-летний футболист усилит атаку после ухода Ромелу Лукаку.
Учитывая, что контракт игрока с неаполитанцами истекает следующим летом, его можно купить примерно за 25 миллионов евро.
- Инсинье – воспитанник «Наполи».
- В прошедшем сезоне он забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 48 миллионов евро.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио