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    Геркус: «Без «РЖД» «Локомотив» максимум ждет проживание в подвале РПЛ, а минимум – в ФНЛ»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах столичного клуба в случае, если «РЖД» перестанет спонсировать клуб.

    — Когда вы работали в «Локомотиве», на сколько процентов клуб окупал себя?

    — Это зависело от участия клуба в Лиге чемпионов. Когда участвовал, то на 40% окупал себя, если нет, то на 20% меньше.

    — Представим, что из «Локомотива» внезапно уходит «РЖД». Возможно ли будет за счeт коммерческих доходов, реализации билетов, ТВ-прав и так далее построить клуб, который будет бороться за призы в РПЛ?

    — Нет, это невозможно. «Локомотив» настолько связан с «РЖД», что даже называется «Локомотивом», а не как-то иначе, вроде «Черкизово». Этот клуб был создан как клуб «РЖД». И если «Локомотив» будет не нужен «РЖД», то значит он вообще никому не нужен будет.

    Конечно, какие-то люди и спонсоры останутся, но максимум, что ждeт команду – это проживание в подвале РПЛ, а минимум – в ФНЛ.

    • «Локомотив» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • В 3-х стартовых турах команда одержала 2 победы и 1 раз сыграла вничью.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3198

      Axe111 39 минут назад

      Пфф Америку открыл лол

      0
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      Рейтинг: +1052

      Олег1204 1 час назад

      Давно пора убирать клубы с гос обеспечения

      1
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      Рейтинг: +13827

      Garrincha58 1 час назад

      ПЕРЕСТАНЬТЕ ПЛАТИТЬ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЗАРПЛАТЫ ИГРОКАМ И ВСЕ КЛУБЫ БУДУТ САМИ СЕБЯ СОДЕРЖАТЬ

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      Рейтинг: +11384

      ilichkadr 1 час назад

      Так оно и есть в реалиях. Если бы не Газпром в Зените, Федун в Спартаке, Галицкий в Краснодаре и т.д., то сидеть им даже не в подвале РПЛ, а где-то в катакомбах Гибралтара.

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      Рейтинг: +13827

      Garrincha58 > ilichkadr 1 час назад

      а если бы да кабы где был бы Челси без Абрамовича или МЮ без Глейзеров или ПСЖ без денег шейхов без денег и футбола бы не было но платить надо по заслугам ведь в Барсе один только Месси получал заоблачную зарплату остальные не вякали как тут у нас некоторые мол почему Халк столько а я меньше и клубы зарубежные в основном выживают от продажи билетов и от телеправ а у нас это не работает так как на Локо и ЦСКА скажем ходят 10 тыс человек а на Зенит или Спартак по 40 или 50 тыс в Германии кстати люди на все матчи ходят у них полные стадионы а у нас ни Рубин ни Урал на свои новые стадионы и половины не соберут потому что футбол у нас в стране не популярен особенно в провинции

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      Рейтинг: +1052

      Олег1204 > Garrincha58 1 час назад

      Эти клубы заработывают сами

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      Рейтинг: +7957

      Cleaner > ilichkadr 38 минут назад

      А вот все в кучу смешивать не нужно. Тут речь о том, чтобы не кормить клубы из госбюджета. Как в Зените. Сколько надо, столько Миллер и даст. Миллеру денег не жалко, не свои ведь раздает.

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