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  • Геркус: «Без «РЖД» «Локомотив» максимум ждет проживание в подвале РПЛ, а минимум – в ФНЛ»

Геркус: «Без «РЖД» «Локомотив» максимум ждет проживание в подвале РПЛ, а минимум – в ФНЛ»

10 августа 2021, 08:57
25

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах столичного клуба в случае, если «РЖД» перестанет спонсировать клуб.

— Когда вы работали в «Локомотиве», на сколько процентов клуб окупал себя?

— Это зависело от участия клуба в Лиге чемпионов. Когда участвовал, то на 40% окупал себя, если нет, то на 20% меньше.

— Представим, что из «Локомотива» внезапно уходит «РЖД». Возможно ли будет за счeт коммерческих доходов, реализации билетов, ТВ-прав и так далее построить клуб, который будет бороться за призы в РПЛ?

— Нет, это невозможно. «Локомотив» настолько связан с «РЖД», что даже называется «Локомотивом», а не как-то иначе, вроде «Черкизово». Этот клуб был создан как клуб «РЖД». И если «Локомотив» будет не нужен «РЖД», то значит он вообще никому не нужен будет.

Конечно, какие-то люди и спонсоры останутся, но максимум, что ждeт команду – это проживание в подвале РПЛ, а минимум – в ФНЛ.

  • «Локомотив» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • В 3-х стартовых турах команда одержала 2 победы и 1 раз сыграла вничью.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (25)
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ilichkadr
1628575780
Так оно и есть в реалиях. Если бы не Газпром в Зените, Федун в Спартаке, Галицкий в Краснодаре и т.д., то сидеть им даже не в подвале РПЛ, а где-то в катакомбах Гибралтара.
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Garrincha58
1628576363
ПЕРЕСТАНЬТЕ ПЛАТИТЬ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЗАРПЛАТЫ ИГРОКАМ И ВСЕ КЛУБЫ БУДУТ САМИ СЕБЯ СОДЕРЖАТЬ
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Олег1204
1628577581
Давно пора убирать клубы с гос обеспечения
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isakkobelini
1628582496
А ЕСЛИ ВСЕ НАШИ КЛУБЫ ОСТАВИТЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА, ТО МЫ БУДЕМ В ПОДВАЛЕ РЕЙТИНГА UEFA
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Fusballer
1628582519
Так можно про любой клуб сказать.
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Из Твери Леха
1628600335
наши клубы похожи на маменькиных сынков, живущих на шее у родителей и не хотящих становиться самостоятельными.
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portero
1628610263
Ну так у любого клуба в РПЛ, повторит историю Тамбова... ибо бюджеты и штат разных помощников по освоению денег раздуд, и заняты только созданием видимости работы,а не работой...
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житель СПб
1628610532
Удивил! Это же можно сказать про любой клуб из первой (и не только!) половины Таблицы... И это естественно! А в какой стране, каком чемпионате - иначе?
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Soccerdealer63
1628618687
"...если «Локомотив» будет не нужен «РЖД», то значит он вообще никому не нужен будет...." Золотые и честные слова!))) И, как все тут пишут, ТО ЖЕ САМОЕ можно сказать и про прочие наши , извините за выражение, "гранды"))) То есть: болельщиков, желающих содержать ВОТ ТАКОЕ... в стране просто нету)) Уверен, если бы наша Дума представляла интересы большинства народа, 400 тысяч нахлебников из Росгвардии очень быстро бы стряхнули с бюджетного содержания за ненадобностью))) Похоже, эта "армия, направленная внутрь" по количеству штыков уже обогнала наши сухопутные войска!
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Vitaga
1628649906
в эпоху СССР - клубы представляли спортивные общества или предприятия промышленности. финансирование шло из бюджета этих организаций - как и содержание спортсооружений. стоило всё относительно недорого. иногда даже окупалось так как стадионы были почти всегда битком. даже мест не хватало. футболисты редко очень редко переходили из клуба в клуб. везде играло большинство местных воспитанников - они действительно бились за свой город свой завод или общество ибо играли в основном за грамоты и зарплату чуть выше среднезаводской ну и мелкие плюшки типа квартиры-машины.расходы для любого клуба особо невеликие потом уже в хрущевские времена партчиновники которые были и в мвд и в армии да везде - подобно нынешним олигархам стали меряться писюнами - переманивать игроков матчастью . траты стали больше. во времена развала СССР - предприятия обанкротились спортобщества потеряли денежные потоки - в течение нескольких лет футболисты хоккеисты получали очень мало. меньше коммерсанта державшего ларек с сигаретами. это было до появления олигархов ))) те стали вкладывать бабло в основном или как фанаты спорта или просто от того что денег было больше чем надо. потом подтянулись чиновники - те же писюны пошли-кто круче. только если олигархи своё бабло тратили-чиновники из бюджета- не свои-не жалко. возникла конкуренция за игроков -которые стали бегать за баблом из клуба в клуб. сейчас кризис в стране достиг такого пика что лишнего бабла не остается - поэтому чиновникам тратить на мерянье длины стало в напряг. и начинается избавление от непрофильного имущества. бабло есть еще у банков за счет ипотеки для народа - им точно девать некуда - офшоры прикрыли. санкции за границу не выпускают. будут развлекаться тут. только у банков уже монополия - на всю страну сбер втб альфа-банк ну и еще 3-4. на все команды не хватит. есть газпром еще- только он в шальке вкладывает не меньше чем в зенит ну и еще в пару забугорных клубов.
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