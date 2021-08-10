Геркус: «Без «РЖД» «Локомотив» максимум ждет проживание в подвале РПЛ, а минимум – в ФНЛ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах столичного клуба в случае, если «РЖД» перестанет спонсировать клуб.

— Когда вы работали в «Локомотиве», на сколько процентов клуб окупал себя?

— Это зависело от участия клуба в Лиге чемпионов. Когда участвовал, то на 40% окупал себя, если нет, то на 20% меньше.

— Представим, что из «Локомотива» внезапно уходит «РЖД». Возможно ли будет за счeт коммерческих доходов, реализации билетов, ТВ-прав и так далее построить клуб, который будет бороться за призы в РПЛ?

— Нет, это невозможно. «Локомотив» настолько связан с «РЖД», что даже называется «Локомотивом», а не как-то иначе, вроде «Черкизово». Этот клуб был создан как клуб «РЖД». И если «Локомотив» будет не нужен «РЖД», то значит он вообще никому не нужен будет.

Конечно, какие-то люди и спонсоры останутся, но максимум, что ждeт команду – это проживание в подвале РПЛ, а минимум – в ФНЛ.