Глушаков не собирается завершать карьеру в сборной России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал понять, что будет ждать приглашение в сборную России.

«Я хочу играть в сборной России. С Карпиным я пока не разговаривал. Но даже если меня не вызовут на отборочные матчи чемпионата мира в Катаре, я не завершу карьеру в сборной.

Про меня уже три года говорят, что я старый и рывков мало делаю. По итогу получается, что я все еще бегаю и приношу пользу команде. Зачем смотреть на цифры, лучше посмотрите на футбольное поле», – сказал 34-летний футболист.