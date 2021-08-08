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    Глушаков не собирается завершать карьеру в сборной России

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал понять, что будет ждать приглашение в сборную России.

    «Я хочу играть в сборной России. С Карпиным я пока не разговаривал. Но даже если меня не вызовут на отборочные матчи чемпионата мира в Катаре, я не завершу карьеру в сборной.

    Про меня уже три года говорят, что я старый и рывков мало делаю. По итогу получается, что я все еще бегаю и приношу пользу команде. Зачем смотреть на цифры, лучше посмотрите на футбольное поле», – сказал 34-летний футболист.

    • Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
    • Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2939

      Дедуктор 5 минут назад

      Я, как и многие, плохо отношусь к Глушаку. Но надо признать: играет он очень хорошо. И уж, точно - лучше, например, того же Зобнина. Причем - во всех отношениях. Игру читает хорошо, дальний удар по-прежнему хорош. Распасовщик - очень вероятно, что лучший в РПЛ.

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      Рейтинг: +1352

      tarasofka 9 минут назад

      этого дегенерата даже усатый не вызывал. валера же на пушечный выстрел такую скотину не подпустит к сборной.

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