Глушаков не собирается завершать карьеру в сборной России

Я, как и многие, плохо отношусь к Глушаку. Но надо признать: играет он очень хорошо. И уж, точно - лучше, например, того же Зобнина. Причем - во всех отношениях. Игру читает хорошо, дальний удар по-прежнему хорош. Распасовщик - очень вероятно, что лучший в РПЛ.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал понять, что будет ждать приглашение в сборную России.
«Я хочу играть в сборной России. С Карпиным я пока не разговаривал. Но даже если меня не вызовут на отборочные матчи чемпионата мира в Катаре, я не завершу карьеру в сборной.
Про меня уже три года говорят, что я старый и рывков мало делаю. По итогу получается, что я все еще бегаю и приношу пользу команде. Зачем смотреть на цифры, лучше посмотрите на футбольное поле», – сказал 34-летний футболист.
- Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
- Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.