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  • Григорян – после матча с «Кайратом»: «Поражен формой Вагнера! Выглядит лучше, чем в молодости»

Григорян – после матча с «Кайратом»: «Поражен формой Вагнера! Выглядит лучше, чем в молодости»

6 августа 2021, 22:47
4

Главный тренер армянского «Алашкерта» Александр Григорян впечатлен игрой футболиста «Кайрата» Вагнера Лава в матче квалификации Лиги Европы (0:0). Встреча прошла в Казахстане.

«Был поражен, в какой он форме! Поверьте, Вагнер Лав сейчас выглядит лучше, чем в молодости. Узнавал в чем причина такого его состояния. Он шесть лет занимается фитнесом, у него личный диетолог. Если во времена выступления за ЦСКА за бразильцем, несмотря на весь его огромный талант, закрепилась репутация шалопая, то сейчас это профи», – сказал Григорян.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • За «Кайрат» Вагнер играет с прошлого года.

Источник: «Матч ТВ»
Казахстан. Премьер-лига Бразилия. Серия А Кайрат Алашкерт Вагнер Лав
Комментарии (4)
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Fusballer
1628282408
Эх, Вагнер! акие же были игроки в РПЛ.
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Niko
1628311402
Нашим баранам бы это в уши. Для них заболотный лучше.
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zigbert
1628319966
В РПЛ точно бы не затерялся.
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portero
1628323908
Ну если не забил, значит не всё так хорошо... Ваня должен был забить.
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