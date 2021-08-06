Григорян – после матча с «Кайратом»: «Поражен формой Вагнера! Выглядит лучше, чем в молодости»

Главный тренер армянского «Алашкерта» Александр Григорян впечатлен игрой футболиста «Кайрата» Вагнера Лава в матче квалификации Лиги Европы (0:0). Встреча прошла в Казахстане.

«Был поражен, в какой он форме! Поверьте, Вагнер Лав сейчас выглядит лучше, чем в молодости. Узнавал в чем причина такого его состояния. Он шесть лет занимается фитнесом, у него личный диетолог. Если во времена выступления за ЦСКА за бразильцем, несмотря на весь его огромный талант, закрепилась репутация шалопая, то сейчас это профи», – сказал Григорян.