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    Григорян – после матча с «Кайратом»: «Поражен формой Вагнера! Выглядит лучше, чем в молодости»

    Главный тренер армянского «Алашкерта» Александр Григорян впечатлен игрой футболиста «Кайрата» Вагнера Лава в матче квалификации Лиги Европы (0:0). Встреча прошла в Казахстане.

    «Был поражен, в какой он форме! Поверьте, Вагнер Лав сейчас выглядит лучше, чем в молодости. Узнавал в чем причина такого его состояния. Он шесть лет занимается фитнесом, у него личный диетолог. Если во времена выступления за ЦСКА за бразильцем, несмотря на весь его огромный талант, закрепилась репутация шалопая, то сейчас это профи», – сказал Григорян.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • За «Кайрат» Вагнер играет с прошлого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2021 22:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1554

      DMитрий 21 минуту назад

      Поэтому он ещё и играет не совсем "во дворе"

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      Рейтинг: +6229

      Fusballer 1 час назад

      Эх, Вагнер! акие же были игроки в РПЛ.

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