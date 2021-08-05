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    «Зенит» – Месси: «Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера»

    Пресс-служба «Зенита» обратилась к бывшему капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Санкт-Петербург > Париж / Манчестер. К вашему сведению, Лео», – говорится в публикации чемпиона России в твиттере.

    Сегодня каталонский клуб объявил, что контракт с 34-летним футболистом продлить не удалось.

    • Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

    «Локомотив» – о Месси: «Теперь понимаете, для чего мы столько времени хранили 10-й номер?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    05.08.2021 22:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      f00t 58 минут назад

      Рано еще. Вот будет ему за 40, тогда может и приедет за зарплатой.

      0
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      Рейтинг: +9280

      NewLife 1 час назад

      А синит лучше Химок)

      0
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      Рейтинг: +1972

      Spirit_78 1 час назад

      Пресс-служба развлекается...

      0
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      Рейтинг: +859

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Месси с дрочунами не хочет связываться))

      0
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      Рейтинг: +8788

      житель СПб 1 час назад

      Вот это уже не рассказ о номерах! Это - намек на предложение! Но все равно анекдот...

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