«Зенит» – Месси: «Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера»

Пресс-служба «Зенита» обратилась к бывшему капитану «Барселоны» Лионелю Месси.
«Санкт-Петербург > Париж / Манчестер. К вашему сведению, Лео», – говорится в публикации чемпиона России в твиттере.
Сегодня каталонский клуб объявил, что контракт с 34-летним футболистом продлить не удалось.
- Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
«Локомотив» – о Месси: «Теперь понимаете, для чего мы столько времени хранили 10-й номер?»
Источник: Официальный твиттер «Зенита»