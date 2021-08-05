«Зенит» – Месси: «Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера»

Пресс-служба «Зенита» обратилась к бывшему капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

«Санкт-Петербург > Париж / Манчестер. К вашему сведению, Лео», – говорится в публикации чемпиона России в твиттере.

Сегодня каталонский клуб объявил, что контракт с 34-летним футболистом продлить не удалось.

Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».

Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

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