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  • «Зенит» – Месси: «Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера»

«Зенит» – Месси: «Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера»

5 августа 2021, 22:56
18

Пресс-служба «Зенита» обратилась к бывшему капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

«Санкт-Петербург > Париж / Манчестер. К вашему сведению, Лео», – говорится в публикации чемпиона России в твиттере.

Сегодня каталонский клуб объявил, что контракт с 34-летним футболистом продлить не удалось.

  • Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
  • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

«Локомотив» – о Месси: «Теперь понимаете, для чего мы столько времени хранили 10-й номер?»

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Месси Лионель
Комментарии (18)
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житель СПб
1628193787
Вот это уже не рассказ о номерах! Это - намек на предложение! Но все равно анекдот...
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Frankfurt Am Main
1628193997
Месси с дрочунами не хочет связываться))
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NewLife
1628195231
А синит лучше Химок)
Ответить
f00t
1628195494
Рано еще. Вот будет ему за 40, тогда может и приедет за зарплатой.
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Muboraksho
1628227467
Своих Месси подобных надо воспитывать а не Дзюбу подобных.
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Sanches65
1628227871
Питер классный город, за исключением что футбольная команда состоит из пида...ов.
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Mister_Tomsk
1628228589
ни че, миллер быстро цены на газ поднимет ради карлика))))
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nemolod
1628228825
Даже не ждите-Лео еще год назад хотел уйти к Гвардиоле,но помешал карантин и год контракта с Барсой!
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paracetamol
1628230942
Можно бы и взять Зене старикашку задарма. Годик другой еще поиграет.
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alp
1628251340
Месси классно умеет играть с классными партнерами а не с нашим сухостоем... я представляю, как о х у е е т Лео от игры, например, того же оздоева
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