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    РПЛ перенесла два матча «Рубина»

    РПЛ сообщила о переносе двух матчей «Рубина». Это решение было принято по просьбе казанского клуба.

    РПЛ изменила время начала матча «Рубина» с «Крыльями Советов» в 4-м туре и с «Химками» в 5-м туре. Обе встречи должны были начаться в 17:30 по московскому времени, но по просьбе «Рубина» начнутся в 20:00 мск.

    Перенос связан с участием казанской команды в квалификации Лиги конференций.

    • «Рубин» одержал 2 победы в 2 стартовых турах РПЛ.
    • Казанский клуб встретится с «Ракувом» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19702

      vladimir-7 1 час назад

      Болеем за Рубин со Слуцким.

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