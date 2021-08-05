РПЛ перенесла два матча «Рубина»

РПЛ сообщила о переносе двух матчей «Рубина». Это решение было принято по просьбе казанского клуба.

РПЛ изменила время начала матча «Рубина» с «Крыльями Советов» в 4-м туре и с «Химками» в 5-м туре. Обе встречи должны были начаться в 17:30 по московскому времени, но по просьбе «Рубина» начнутся в 20:00 мск.

Перенос связан с участием казанской команды в квалификации Лиги конференций.