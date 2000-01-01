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    Федун: «Российский футбол деградирует. Европа уходит все дальше»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился наблюдениями после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    «Чуда не произошло! Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит все дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу.

    Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи и все сможем перевернуть», – сказал Федун.

    • «Спартак» проиграл «Бенфике» со счетом 0:2.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +336

      сутулая собака и лисы 5 минут назад

      так и есть, но есть один нюанс.
      Славия Прага, Базель, Копенгаген, Брюгге и Ференцварош добиваются результатов не хуже, чем Зенит, Спартак, ЦСКА и Локо.
      и им для этого не требуется Газпром, Лукоил, РЖД, ВТБ.

      1
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      Рейтинг: +919

      fhnv 17 минут назад

      Сомневаюсь,что что-то получится

      0
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      Рейтинг: +10122

      BRO_football 24 минуты назад

      Это не Европа уходит, это России всё быстрее опускается на дно, тем самым отдаляясь от Европы, которая на месте стоит.

      1
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      Рейтинг: +16195

      derrik2000 24 минуты назад

      О-о-о-о-о-о-о....
      И это говорит ВЛАДЕЛЕЦ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА???
      Равносильно, если бы рыжий кондом чубайс сейчас клял "лихие 90-е"!

      2
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      Рейтинг: +24463

      Боцман59rus > derrik2000 21 минуту назад

      _ молодец, еще этого 3,14дара вспомнил, сейчас вообще не уснуть)))

      0
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      Рейтинг: +16195

      derrik2000 > Боцман59rus 15 минут назад

      Как-то первый абзац "откровений" прочитал и - сразу перед глазами промелькнул калейдоскоп...
      Не, ну, от же ж падаль, а???
      Он и такие, как он, развалили российский футбол, а теперь критикует, понимаешь,... ругается...

      1
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      Рейтинг: +260

      alefreddy 25 минут назад

      Все верно но чуда не произойдет уровень игроков слабый

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      Рейтинг: +623

      SanInstructor 27 минут назад

      круглое носим, квадратное катаем...

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      Рейтинг: +3260

      Snek 28 минут назад

      А в конкретном матче в чём заключается деградация именно российского футбола?
      Первый тайм Спартак играл неплохо, во втором тайме Жезус явно сделал перестановки, которые позволили переиграть соперника с тактической точки зрения, то есть поражение скорее тренерское, чем командное. Индивидуальные ошибки есть у всех.
      То есть российский футбол деградирует, потому что Спартак взял на работу хренового тренера, хотя вряд ли Витория хреновый тренер, может дело в подходе?

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      Рейтинг: +8671

      alp 29 минут назад

      спасибо, кэп!! а то никто не в курсе был

      1
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      Рейтинг: +931

      ZENIT84, 49 минут назад

      в шахтере вышло 10 бразильцев и сделали игру. у спартака четыре лега с нашими
      шестью бревнами в составе не могут биться на равных со середняками европейцами. увы))) долой лимит))

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      Рейтинг: +24463

      Боцман59rus 51 минуту назад

      _ потому что такие бараны при власти как ты, клуб в бордель превратил и еще имеешь наглость о уровне российского футбола рассуждать.

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