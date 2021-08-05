Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Российский футбол деградирует. Европа уходит все дальше»

Федун: «Российский футбол деградирует. Европа уходит все дальше»

5 августа 2021, 00:21
67

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился наблюдениями после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Чуда не произошло! Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит все дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу.

Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи и все сможем перевернуть», – сказал Федун.

  • «Спартак» проиграл «Бенфике» со счетом 0:2.
  • Ответная игра команд пройдет 10 августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Федун Леонид
Комментарии (67)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZENIT84,
1628112597
в шахтере вышло 10 бразильцев и сделали игру. у спартака четыре лега с нашими шестью бревнами в составе не могут биться на равных со середняками европейцами. увы))) долой лимит))
Ответить
derrik2000
1628114094
О-о-о-о-о-о-о.... И это говорит ВЛАДЕЛЕЦ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА??? Равносильно, если бы рыжий кондом чубайс сейчас клял "лихие 90-е"!
Ответить
BRO_football
1628114101
Это не Европа уходит, это России всё быстрее опускается на дно, тем самым отдаляясь от Европы, которая на месте стоит.
Ответить
сутулая собака и лисы
1628115230
так и есть, но есть один нюанс. Славия Прага, Базель, Копенгаген, Брюгге и Ференцварош добиваются результатов не хуже, чем Зенит, Спартак, ЦСКА и Локо. и им для этого не требуется Газпром, Лукоил, РЖД, ВТБ.
Ответить
oyabun
1628137878
Это всё отмазки и самовнушение. Рыба гниет с головы. Вчерашний демарш Попова это очень четко всем показал. Пока у себя в руководстве не наведете порядок, так весь клуб, команду и будет лихорадить.
Ответить
Fusballer
1628139256
Ничего особого не показывающий Макаров получал в Рубине больше миллиона рублей в месяц! Для подавляющей части Россиян это заоблачные зарплаты, а не просто большие. Не говоря уже про зарплаты "звезд" типа Джикии, Дзюбы, Соболева и прочих "героев". Это звездец, товарищи. Гнать ссаными тряпками всю эту футбольную шоблу. Хочется болеть за клуб и сборную, где у людей горят глаза, где они пересиливают себя и отдаются на 100% процентов, а не на этих зажравшихся миллионеров-пешеходов.
Ответить
КаДеС
1628139270
Ладно, мы такое говорим. Мы имеем полное право. А Федун, человек имеющий клуб, академию и деньги, разговаривает так будто он не при делах, а только наблюдает. Ладно бы если только пришёл в клуб. Уже много лет владеет этим всем, а результат такой. Прямая ответственность на Федуне.
Ответить
paracetamol
1628140307
Федун: «Российский футбол деградирует под моим руководством. Европа уходит все дальше»
Ответить
Soccerdealer63
1628142948
Сказано, вроде, всё правильно... Да, вот... Вопрос в том - КЕМ СКАЗАНО-ТО? Да Федуном, который и ВОПЛОЩАЕТ САМ СОБОЙ ЭТОТ САМЫЙ "РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ" Сырьевой олигарх, которому навесили спортивное обременение в виде Спартака)))это Федун и иже с ним "выстроили" "наш российский футбол" по схеме потёмкинсой деревни... Без конкуренции, равных возможностей, с непомерными гонорарами для сомнительных "звёзд...несколькими толстожопыми клубами и остальной голытьбой в виде статистов.... Представьте, что наш "главный космонавт" Рогозин из-за взбесившегося модуля "наука" на МКС вдруг начал резать правду-матку и поливать отечественное руководство экономикой словами: "...Российский космос деградирует. Остальной мир уходит всё дальше...")))???
Ответить
3a zenit
1628181678
Зенит купил судью и чемпионат он хотел сказать.Но потом вспомнил что это еврокубки и решил сбросить вину за просраную ЛЧ на весь футбол РФ.ПОЗОР СПАРТАКУ!
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
1
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+