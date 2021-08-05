Федун: «Российский футбол деградирует. Европа уходит все дальше»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился наблюдениями после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Чуда не произошло! Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит все дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу.

Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи и все сможем перевернуть», – сказал Федун.