Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-советник Федуна Камоцци: «Предлагал «Спартаку» купить Тикнизяна у ЦСКА. Теперь он переходит в «Локо» за большие деньги»

Экс-советник Федуна Камоцци: «Предлагал «Спартаку» купить Тикнизяна у ЦСКА. Теперь он переходит в «Локо» за большие деньги»

3 августа 2021, 12:59
5

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что предлагал столичному клубу купить у ЦСКА защитника Наира Тикнизяна.

«Я говорил руководству «Спартака» о Тикнизяне, предлагал купить его у ЦСКА. Ну, или хотя бы рассмотреть такую возможность.

Мне кажется, что Наир – отличный игрок. У него прекрасные умения, к тому же он может сыграть на двух разных позициях на левом фланге. Не знаю, почему «Спартак» не решился подписать его, теперь Тикнизян переходит в «Локомотив» за большие деньги», – сказал Камоцци.

  • По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Локомотив» заплатит за Тикнизяна 5 миллионов евро.
  • Тикнизян мог перейти в «Локо» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
  • В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив ЦСКА Федун Леонид
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1627988474
Таких и у себя хватает.
Ответить
Томик
1627989155
"Переходит за большие деньги"? Ну это не проблема. За большие деньги купить можно всегда кого угодно. Играть то он будет? Раскрутили вот пацанов здорово и куплю - продажу ажиотажную в "Локомотив" организовали. Напилятся, наедятся у корыта куча народу. Тут молодцы - ничего не скажешь. А "Спартак" молодежь за копейки отдаёт.
Ответить
FCSpartakM
1627989515
Спартак за такие деньги Аиртона подписал, за которые хочет его локо взять. Смысл покупать баночника,за такую же сумму, тем более из цска в Спартак купить игрока очень сложно.
Ответить
vladimir-7
1627997644
Для Локомотива 2,5 млн. евро, это не большие деньги, тем более с учетом продажи Мухина
Ответить
Hektor 84
1628114216
А что такого в этом Тикнизяне? Пытался втюхать его Федуну через агентов и не получилось. В Спартаке своих тикнизянов хватает.
Ответить
Главные новости
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
5
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
17
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
1
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+