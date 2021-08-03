Экс-советник Федуна Камоцци: «Предлагал «Спартаку» купить Тикнизяна у ЦСКА. Теперь он переходит в «Локо» за большие деньги»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что предлагал столичному клубу купить у ЦСКА защитника Наира Тикнизяна.
«Я говорил руководству «Спартака» о Тикнизяне, предлагал купить его у ЦСКА. Ну, или хотя бы рассмотреть такую возможность.
Мне кажется, что Наир – отличный игрок. У него прекрасные умения, к тому же он может сыграть на двух разных позициях на левом фланге. Не знаю, почему «Спартак» не решился подписать его, теперь Тикнизян переходит в «Локомотив» за большие деньги», – сказал Камоцци.
- По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Локомотив» заплатит за Тикнизяна 5 миллионов евро.
- Тикнизян мог перейти в «Локо» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
- В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
Источник: Eurostavka