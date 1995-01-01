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    Молдаванин Мунтян рассудит «Сочи» и «Партизан», португалец Пинейру – «Ракув» и «Рубин»

    Стал известен арбитр первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Сочи» и сербским «Партизаном». В Россию приедет молдаванин Дмитрий Мунтян.

    Помогать Мунтяну на линиях будут его соотечественники Виктор Мардарь и Василий Ермискин.

    Встречу этой же стадии турнира «Ракув» – «Рубин» обслужит португалец Жоау Пинейру.

    • Игры пройдут 5 августа.
    • В предыдущей стадии «Сочи» прошел азербайджанскую «Кешлю».
    • «Рубин» дебютирует в турнире.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49764

      portero 5 минут назад

      я подумал что про Владимира Фёдоровича Мунтяна вспомнили, из Динамо.

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