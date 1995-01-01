Молдаванин Мунтян рассудит «Сочи» и «Партизан», португалец Пинейру – «Ракув» и «Рубин»

я подумал что про Владимира Фёдоровича Мунтяна вспомнили, из Динамо.
Стал известен арбитр первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Сочи» и сербским «Партизаном». В Россию приедет молдаванин Дмитрий Мунтян.
Помогать Мунтяну на линиях будут его соотечественники Виктор Мардарь и Василий Ермискин.
Встречу этой же стадии турнира «Ракув» – «Рубин» обслужит португалец Жоау Пинейру.
- Игры пройдут 5 августа.
- В предыдущей стадии «Сочи» прошел азербайджанскую «Кешлю».
- «Рубин» дебютирует в турнире.