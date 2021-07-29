«Сочи» опубликовал фото из раздевалки после матча с «Кешлей»

«Сочи» выложил фото из раздевалки после победы над «Кешлей» в матче Лиги конференций.

«Вот такая вечеринка» – написала пресс-служба российского клуба.

«Сочи» по сумме двух игр победил «Кешлю» со счетом 7:2.

В 3-м квалификационном раунде клуб сыграет с победителем пары «Партизан» – «Дунайска Стреда».