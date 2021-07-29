«Сочи» опубликовал фото из раздевалки после матча с «Кешлей»

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    Источник: твиттер «Сочи»

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    29.07.2021 22:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12598

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      По моему это уже перебор - брызгать слюнями и соплями от радости над ТАКИМ соперником , по моему это себя недооценивать и не уважать (

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      Рейтинг: +1125

      tarasofka > Persona_non_Grata 2 часа назад

      ну ты, как бы, спартач, значит гей и долб***, поэтому тебе простительно.

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      Рейтинг: +688

      JI e x a > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Для нормального клуба - да, а для Сочи, для которого это были первые в истории игры в еврокубке, нормально. Почему бы и не порадоваться, что начали свою еврокубковую историю с прохода в следующий раунд, пусть и не самого престижного ЕК.

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