«Сочи» опубликовал фото из раздевалки после матча с «Кешлей»

По моему это уже перебор - брызгать слюнями и соплями от радости над ТАКИМ соперником , по моему это себя недооценивать и не уважать (
«Сочи» выложил фото из раздевалки после победы над «Кешлей» в матче Лиги конференций.
«Вот такая вечеринка» – написала пресс-служба российского клуба.
- «Сочи» по сумме двух игр победил «Кешлю» со счетом 7:2.
- В 3-м квалификационном раунде клуб сыграет с победителем пары «Партизан» – «Дунайска Стреда».
Вот такая вечеринка pic.twitter.com/1du1Rfg5uS— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 29, 2021