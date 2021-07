Кепа публично извинился перед Сарри за историю с заменой в финале Кубка лиги с «Ман Сити» в 2019 году

Вратарь «Челси» Кепа публично извинился перед главным тренером «Лацио» Маурицио Сарри за эпизод с заменой в финале Кубка английской лиги-2019 с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 – по пенальти).

«Манчестер Сити» доминировал в дополнительное время, и до пенальти оставалось совсем немного времени. После сэйва я почувствовал что-то в ноге и позвал физиотерапевта, чтобы убедиться, что ничего серьезного не произошло. Но прежде всего я хотел, чтобы команда передохнула.

Внезапно я увидел, что Сарри отправил Кабальеро разминаться. Он думал, что я не смогу играть. Мое намерение, правильное или неправильное, состояло только в том, чтобы потянуть время и помочь команде. У меня не было никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать мне продолжать играть.

Я попытался дать понять, что я в порядке, что у меня нет травмы. Но мы играли на «Уэмбли» при 80 тысяч зрителей, поэтому Сарри меня не понял. Когда резервный арбитр поднял табло, очевидно, я должен был уйти с поля. Мне жаль, что я этого не сделал.

Я был неправ. Сожалею обо всех, кто был в это вовлечен. О Маурицио Сарри, которого я подставил на публике. О Вилли – товарище по команде и большом профессионале. Обо всех моих товарищах по команде и болельщиках «Челси», которым пришлось мириться со всем шумом, который создавался во время игры и после нее.

Внутри клуба ситуация не имела больших последствий. Я пообщался с тренером, мы обсудили, как каждый из нас видел ситуацию, и мы прояснили ее. Меня исключили из состава на одну игру, но через неделю я уже вернулся в команду. Помню, как провел отличный матч с «Фулхэмом» – тогда показалось, что все наладилось. Пару месяцев спустя мы прошли «Айнтрахт» в полуфинале Лиги Европы, и я отбил два пенальти в серии пенальти. Внутри все снова было в порядке.

Но за пределами клуба все вышло из-под контроля.

Когда я взял телефон после финала Кубка лиги, я понял, что инцидент стал мировой новостью. В течение следующих трех или четырех дней это не прекращалось. Это было невероятно. И очевидно, что большинство людей подумали, что я проявил неуважение к Маурицио.

Я чувствовал, что меня неправильно поняли, потому что у меня не было никакого намерения оскорблять тренера. Я только пытался сказать ему, что со мной все в порядке... Пытался объяснить это прессе, но не смог.

К счастью, теперь это просто анекдот из прошлого. У меня все еще фантастические отношения с Маурицио. И в следующий раз, в подобной ситуации, я буду знать, что делать.

Но это пример того, что не все так, как кажется со стороны», – сказал Кепа.

– Have you EVER seen anything like it!?Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk