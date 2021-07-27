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  • Кепа публично извинился перед Сарри за историю с заменой в финале Кубка лиги с «Ман Сити» в 2019 году

Кепа публично извинился перед Сарри за историю с заменой в финале Кубка лиги с «Ман Сити» в 2019 году

27 июля 2021, 09:59
5

Вратарь «Челси» Кепа публично извинился перед главным тренером «Лацио» Маурицио Сарри за эпизод с заменой в финале Кубка английской лиги-2019 с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 – по пенальти).

«Манчестер Сити» доминировал в дополнительное время, и до пенальти оставалось совсем немного времени. После сэйва я почувствовал что-то в ноге и позвал физиотерапевта, чтобы убедиться, что ничего серьезного не произошло. Но прежде всего я хотел, чтобы команда передохнула.

Внезапно я увидел, что Сарри отправил Кабальеро разминаться. Он думал, что я не смогу играть. Мое намерение, правильное или неправильное, состояло только в том, чтобы потянуть время и помочь команде. У меня не было никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать мне продолжать играть.

Я попытался дать понять, что я в порядке, что у меня нет травмы. Но мы играли на «Уэмбли» при 80 тысяч зрителей, поэтому Сарри меня не понял. Когда резервный арбитр поднял табло, очевидно, я должен был уйти с поля. Мне жаль, что я этого не сделал.

Я был неправ. Сожалею обо всех, кто был в это вовлечен. О Маурицио Сарри, которого я подставил на публике. О Вилли – товарище по команде и большом профессионале. Обо всех моих товарищах по команде и болельщиках «Челси», которым пришлось мириться со всем шумом, который создавался во время игры и после нее.

Внутри клуба ситуация не имела больших последствий. Я пообщался с тренером, мы обсудили, как каждый из нас видел ситуацию, и мы прояснили ее. Меня исключили из состава на одну игру, но через неделю я уже вернулся в команду. Помню, как провел отличный матч с «Фулхэмом» – тогда показалось, что все наладилось. Пару месяцев спустя мы прошли «Айнтрахт» в полуфинале Лиги Европы, и я отбил два пенальти в серии пенальти. Внутри все снова было в порядке.

Но за пределами клуба все вышло из-под контроля.

Когда я взял телефон после финала Кубка лиги, я понял, что инцидент стал мировой новостью. В течение следующих трех или четырех дней это не прекращалось. Это было невероятно. И очевидно, что большинство людей подумали, что я проявил неуважение к Маурицио.

Я чувствовал, что меня неправильно поняли, потому что у меня не было никакого намерения оскорблять тренера. Я только пытался сказать ему, что со мной все в порядке... Пытался объяснить это прессе, но не смог.

К счастью, теперь это просто анекдот из прошлого. У меня все еще фантастические отношения с Маурицио. И в следующий раз, в подобной ситуации, я буду знать, что делать.

Но это пример того, что не все так, как кажется со стороны», – сказал Кепа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Players Tribune
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Челси Кепа Сарри Маурицио
Комментарии (5)
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Garrincha58
1627370392
ещё бы через 20 лет извинился
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Давид59
1627378158
Задним числом все мы умные. Важно как он себя повёл в реальной обстановке.
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VGreen
1627383755
как можно было брать Сарри в тренеры Челси? дебильное решение. Это как колхозника (весьма хорошего) отправлять в политику
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vmonomah17
1627387973
И поделом ему. Не фиг было время тянуть.
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Soccerdealer63
1635275104
„Всё не то, чем кажется и не наоборот.“ Конфуций
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