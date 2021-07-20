«Барселона» отказалась от партнерства с H&M, чтобы не портить отношения с Китаем

«Барселона» решила прекратить переговоры о партнерстве с шведским производителем одежды H&M.
По информации Diario ARA, каталонский клуб пошел на этот шаг, чтобы не ухудшать отношения с Китаем.
- В марте 2021 года H&M осудила рабочие лагеря с людьми из уйгурского меньшинства.
- Компания решила отказаться от закупок хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района.
- В ответ на это в Китае начали массово закрывать магазины H&M.
Источник: Diario ARA
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