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    «Барселона» отказалась от партнерства с H&M, чтобы не портить отношения с Китаем

    «Барселона» решила прекратить переговоры о партнерстве с шведским производителем одежды H&M.

    По информации Diario ARA, каталонский клуб пошел на этот шаг, чтобы не ухудшать отношения с Китаем.

    • В марте 2021 года H&M осудила рабочие лагеря с людьми из уйгурского меньшинства.
    • Компания решила отказаться от закупок хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района.
    • В ответ на это в Китае начали массово закрывать магазины H&M.

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    Источник: Diario ARA

    Самая популярная газета на каталонском языке. Аудитория в твиттере - более 530 тысяч подписчиков.

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    20.07.2021 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7101

      Cleaner 12 часов назад

      Китай уважают. Даже гранды его побаиваются.

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