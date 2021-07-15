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    «Барселона» представила новую гостевую форму

    Состоялась презентация гостевого комплекта формы «Барселоны» на сезон-2021/22.

    Экипировка выполнена в светло-фиолетовом цвете.

    Технический спонсор клуба – компания Nike.

    • «Барселона» финишировала третьей в прошлом розыгрыше Примеры.
    • Каталонцы выиграли Кубок Испании.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм «Барселоны»

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    15.07.2021 12:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2021, 17:59

      В новости почему-то не указано, что это особый дизайн, в поддержку 50-летия женского футбола в Каталонии. По этому поводу на канале в ютубе даже ролик вышел.
      Потому и цвет такой женский.
      Я "за" такую идею, тем более женская Барса сейчас сильнейший клуб мира, но реализация ужасная. А в купе со странной, кривой первой формой - у нас уже два каких-то невразумительных джерси на сезон. Ну такое...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 16:38

      Можно было придумать что нибудь поинтереснее.

      3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 июля 2021, 12:46

      Хрень

      1
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