«Барселона» представила новую гостевую форму

В новости почему-то не указано, что это особый дизайн, в поддержку 50-летия женского футбола в Каталонии. По этому поводу на канале в ютубе даже ролик вышел.
Потому и цвет такой женский.
Я "за" такую идею, тем более женская Барса сейчас сильнейший клуб мира, но реализация ужасная. А в купе со странной, кривой первой формой - у нас уже два каких-то невразумительных джерси на сезон. Ну такое...
Состоялась презентация гостевого комплекта формы «Барселоны» на сезон-2021/22.
Экипировка выполнена в светло-фиолетовом цвете.
Технический спонсор клуба – компания Nike.
- «Барселона» финишировала третьей в прошлом розыгрыше Примеры.
- Каталонцы выиграли Кубок Испании.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает