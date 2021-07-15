Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федотов: «Не все футболисты «Сочи» соответствуют уровню РПЛ»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об уровне игроков своей команды, а также необходимости усиления состава.

    «Не все наши футболисты соответствуют уровню Премьер-лиги.

    Усиление нам нужно, это 100 процентов. Нам нужен форвард, линия атаки. Нужны две-три позиции русских футболистов.

    У нас очень жестокий график. Надеюсь, что в ближайшее время у нас все получится», – заявил Федотов.

    • В сезоне-2020/21 «Сочи» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда получила право сыграть в Лиге конференций.
    • Федотов возглавляет сочинцев с декабря 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2021 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 12:47

      Усиление нужно, это правильно. Второй состав опыта не имеет и уступает 1-му в классе. Съездил бы Питер, повыбирал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 15 июля 2021, 11:47

      Ротенберги денег зажали что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 15 июля 2021, 11:44

      Сам Сочи не соответствует РПЛ. Подстилка Питерская!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 10:54

      Федотов: - Мне бы сборную потренировать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28519

      JTherry 15 июля 2021, 10:04

      минус одна команда из Лиги конференций...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11