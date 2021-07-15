Федотов: «Не все футболисты «Сочи» соответствуют уровню РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об уровне игроков своей команды, а также необходимости усиления состава.
«Не все наши футболисты соответствуют уровню Премьер-лиги.
Усиление нам нужно, это 100 процентов. Нам нужен форвард, линия атаки. Нужны две-три позиции русских футболистов.
У нас очень жестокий график. Надеюсь, что в ближайшее время у нас все получится», – заявил Федотов.
- В сезоне-2020/21 «Сочи» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
- Команда получила право сыграть в Лиге конференций.
- Федотов возглавляет сочинцев с декабря 2019 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»