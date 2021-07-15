Федотов: «Не все футболисты «Сочи» соответствуют уровню РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об уровне игроков своей команды, а также необходимости усиления состава.

«Не все наши футболисты соответствуют уровню Премьер-лиги.

Усиление нам нужно, это 100 процентов. Нам нужен форвард, линия атаки. Нужны две-три позиции русских футболистов.

У нас очень жестокий график. Надеюсь, что в ближайшее время у нас все получится», – заявил Федотов.