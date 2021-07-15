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  • Федотов: «Не все футболисты «Сочи» соответствуют уровню РПЛ»

Федотов: «Не все футболисты «Сочи» соответствуют уровню РПЛ»

15 июля 2021, 09:49
4

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об уровне игроков своей команды, а также необходимости усиления состава.

«Не все наши футболисты соответствуют уровню Премьер-лиги.

Усиление нам нужно, это 100 процентов. Нам нужен форвард, линия атаки. Нужны две-три позиции русских футболистов.

У нас очень жестокий график. Надеюсь, что в ближайшее время у нас все получится», – заявил Федотов.

  • В сезоне-2020/21 «Сочи» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • Команда получила право сыграть в Лиге конференций.
  • Федотов возглавляет сочинцев с декабря 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
Комментарии (4)
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JTherry
1626332685
минус одна команда из Лиги конференций...
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R_a_i_n
1626338647
Сам Сочи не соответствует РПЛ. Подстилка Питерская!
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Snek
1626338848
Ротенберги денег зажали что ли?
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paracetamol
1626342450
Усиление нужно, это правильно. Второй состав опыта не имеет и уступает 1-му в классе. Съездил бы Питер, повыбирал...
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