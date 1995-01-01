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    Аршавин – о финале Евро-2020: «У меня нет никакого удовольствия от просмотра»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

    • Итальянцы обыграли англичан в серии пенальти.
    • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.

    «Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой.

    Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала.

    Да какие пенальти? Такие бездарности», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2985

      neveldomha 44 минуты назад

      Матч Дания - Италия смотрелся бы просто шикарно. А своим примитивным футболом англичане просто схавняли финал.

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      Рейтинг: +5362

      Fusballer 51 минуту назад

      За Англию болел, наверное. А игра вполне годная была. Не лучшая, но и далеко не худшая.

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      Рейтинг: +289

      111Hunter111 59 минут назад

      Аршавин наверное чипсы ел и игры не видел, это финал.

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      Рейтинг: +10

      panovkirik3315 1 час назад


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      Рейтинг: +306

      SLADE2019 1 час назад

      Игра была весьма интересная, хотя в финале ЧЕ могла быть и поскучней. Все-таки финал есть финал. А бездарности добились того (уже добились, многие добьются и больше), что Аршавин и во сне не видел. Кто тогда он сам?

      1
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      Рейтинг: +8976

      Вомбат 1 час назад

      Я простой любитель футбола, игравший только во дворе. Аршавин -- профессионал и эксперт, но он игрок атаки, который никогда не умел отрабатывать сзади. Поэтому ему и не понравилось. Вот если бы он сказал, что футбол в финале Евро был низкого качества, я бы усомнился в своем понимании футбола. Но он сказал не о качестве футбола, а о сюжете игры. Мне и такая нравится. Помню как в начале моего боления футболом, мы с отцом ходили на матч Зенит-Арарат 3:3. Я восторгался красотой забитых голов, а отец тем временем объяснял мне позиционные ошибки защитников. А потом мы смотрели по ТВ полуфинал ЧЕ СССР-Венгрия 1:0. Мне было скучно, а отец объяснял как здорово команды выстраивают оборону при срыве атаки. В итоге, в том же 1972 году я получил большое удовольствие от футбола, придя на матч Зенит-Заря, хотя он и закончился со счетом 0:0. Меня не впечатляют игры, в которых команды слабо играют в обороне. Вчерашняя игра была супертоп. Но главная радость: Англия не стала чемпионом Европы.

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      Рейтинг: +4781

      Давид59 1 час назад

      Да, игра была, как обычно в финалах, очень осторожная. Англичане забив гол, вообще "забили" на игру.

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      Рейтинг: +11550

      paracetamol 1 час назад

      Согласен с Андреем Сергеевичем, тупая игра на результат.

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      Рейтинг: +456

      SinyaaPyll 1 час назад

      Андрей Сергеевич как всегда прав.

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