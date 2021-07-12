Аршавин – о финале Евро-2020: «У меня нет никакого удовольствия от просмотра»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии.
- Итальянцы обыграли англичан в серии пенальти.
- Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой.
Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала.
Да какие пенальти? Такие бездарности», – сказал Аршавин.
Источник: «Матч ТВ»