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  • Аршавин – о финале Евро-2020: «У меня нет никакого удовольствия от просмотра»

Аршавин – о финале Евро-2020: «У меня нет никакого удовольствия от просмотра»

12 июля 2021, 09:20
20

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

  • Итальянцы обыграли англичан в серии пенальти.
  • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой.

Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала.

Да какие пенальти? Такие бездарности», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Италия Англия Аршавин Андрей
Комментарии (20)
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SinyaaPyll
1626071442
Андрей Сергеевич как всегда прав.
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paracetamol
1626071488
Согласен с Андреем Сергеевичем, тупая игра на результат.
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Вомбат
1626072046
Я простой любитель футбола, игравший только во дворе. Аршавин -- профессионал и эксперт, но он игрок атаки, который никогда не умел отрабатывать сзади. Поэтому ему и не понравилось. Вот если бы он сказал, что футбол в финале Евро был низкого качества, я бы усомнился в своем понимании футбола. Но он сказал не о качестве футбола, а о сюжете игры. Мне и такая нравится. Помню как в начале моего боления футболом, мы с отцом ходили на матч Зенит-Арарат 3:3. Я восторгался красотой забитых голов, а отец тем временем объяснял мне позиционные ошибки защитников. А потом мы смотрели по ТВ полуфинал ЧЕ СССР-Венгрия 1:0. Мне было скучно, а отец объяснял как здорово команды выстраивают оборону при срыве атаки. В итоге, в том же 1972 году я получил большое удовольствие от футбола, придя на матч Зенит-Заря, хотя он и закончился со счетом 0:0. Меня не впечатляют игры, в которых команды слабо играют в обороне. Вчерашняя игра была супертоп. Но главная радость: Англия не стала чемпионом Европы.
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SLADE2019
1626072247
Игра была весьма интересная, хотя в финале ЧЕ могла быть и поскучней. Все-таки финал есть финал. А бездарности добились того (уже добились, многие добьются и больше), что Аршавин и во сне не видел. Кто тогда он сам?
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Fusballer
1626074448
За Англию болел, наверное. А игра вполне годная была. Не лучшая, но и далеко не худшая.
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neveldomha
1626074840
Матч Дания - Италия смотрелся бы просто шикарно. А своим примитивным футболом англичане просто схавняли финал.
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G.P.
1626077589
Все матчи Англии были очень унылыми на этом Евро. Смотреть невозможно. Даже 4:0 с Украиной смотрелись не легко (сам счёт 4:0 - это какая-то случайность). Какой-то тягучий у них футбол, без интересных решений впереди. Если бы они ещё чемпионами стали, то футбол можно было бы закрывать :)))
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BlackMurder
1626078560
Если мы не оправдали ваши надежды, это ваши проблемы!!! Помнишь эти слова ничтожество, собственно ты , как эксперт ничтожество так же
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NewLife
1626082154
Куда уж им до суперзвезды Аршавина. Скули щенок, скули.
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Ганнибал Лектор
1626084142
Абсолютно согласен с Андреем. А те, кто пишет про него всякую шляпу, знайте: он - лучший российский футболист в 21 веке. Нравится вам это или нет, но это факт. А вы можете и дальше дзюбить на своих зобниных, шуниных и прочих семеновых, которые, если бы не лимит, то играли бы на первенстве водокачки.
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