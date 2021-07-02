Евро-2020. Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и прошла в полуфинал

Сыгран первый четвертьфинал Евро-2020. В серии пенальти Испания прошла Швейцарию.

Единственный гол испанцев в этом матче был забит в свои ворота Денисом Закарией.

С 77-й минуты Швейцария выступала в меньшинстве.

Вратарь Швейцарии Янн Зоммер в основное и дополнительное время суммарно сделал восемь сейвов. Это лучший показатель Евро-2020.

Впервые по ходу турнира у сборной Испании был заменен Педри. До этого он проводил все матчи от начала до конца.

В 1/2 финала Испания сыграет либо с Бельгией, либо с Италией.

Евро-2020. 1/4 финала

Швейцария – Испания – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 1:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Закария, 8 (в свои ворота); 1:1 – Шакири, 68.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканжи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+2), Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 82).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес (Алькантара, 113), Альба, Бускетс, Коке (Льоренте, 90+1), Педри (Родри, 119), Сарабия (Ольмо, 46), Мората (Морено, 54), Ф. Торрес (Оярсабаль, 91).

Предупреждения: Видмер, 67; Гавранович, 120+1 – Ляпорт, 90+3.

Удаления: Фройлер, 77 – нет.

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