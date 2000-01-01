Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Евро-2020. Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и прошла в полуфинал

    Сыгран первый четвертьфинал Евро-2020. В серии пенальти Испания прошла Швейцарию.

    Единственный гол испанцев в этом матче был забит в свои ворота Денисом Закарией.

    С 77-й минуты Швейцария выступала в меньшинстве.

    Вратарь Швейцарии Янн Зоммер в основное и дополнительное время суммарно сделал восемь сейвов. Это лучший показатель Евро-2020.

    Впервые по ходу турнира у сборной Испании был заменен Педри. До этого он проводил все матчи от начала до конца.

    В 1/2 финала Испания сыграет либо с Бельгией, либо с Италией.

    Евро-2020. 1/4 финала

    Швейцария – Испания – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 1:3 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Закария, 8 (в свои ворота); 1:1 – Шакири, 68.

    Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканжи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+2), Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 82).

    Испания: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес (Алькантара, 113), Альба, Бускетс, Коке (Льоренте, 90+1), Педри (Родри, 119), Сарабия (Ольмо, 46), Мората (Морено, 54), Ф. Торрес (Оярсабаль, 91).

    Предупреждения: Видмер, 67; Гавранович, 120+1 – Ляпорт, 90+3.

    Удаления: Фройлер, 77 – нет.

    Календарь Евро-2020

    Результаты Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:43
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +417

      FCLM_FCRM 36 минут назад

      Швейцарцы больше заслужили выход в полуфинал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7901

      житель СПб 37 минут назад

      Сначала очень сомнительное удаление - за 45 минут до конца игры, затем - при пенальти вратарь испанцев вышел из ворот (на 3-м, кажется, ударе), при явном "интересе" судьи в сторону Испанцев ... Да... Буду желать теперь Испании только поражения в следующем матче.
      А Швейцария - показала, как надо играть, когда уважаешь себя и любишь свою страну.
      Это же надо - против Испании выстоять без игрока целый тайм! Вратарь уникальный. Но все силы - истратили, и пробить не смогли....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15051

      JTherry 41 минуту назад

      кажется, на ЧЕ-20 сенсации закончились, хоть в целом швейцарцы играли с большой самоотдачей, плюс еще и в дополнительное время... с пенальти швейцарцам не повезло, но это - рулетка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2138

      FRZZ 42 минуты назад

      Швейцарцы играли очень достойно, оставили хорошие впечатления, молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4813

      maygli 44 минуты назад

      Швейцарцы молодцы!
      Но такого отстойного пробития пенальти я давно не видел.
      Жаль.
      Испанцы не показали ничего.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7901

      житель СПб > maygli 36 минут назад

      Они уже ели на ногах стояли. И вратарь, после такого числа сейвов, был еле живой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      AZ 48 минут назад

      Смешные ужары по пенальти швейцарцов... Очень жаль только Зоммера... Тащил сборную, в отличии от этих "пенальтистов"...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      Dguffin 51 минуту назад

      Судья продажная.
      КК левейшая, это реально надо было прям мечтать её дать.

      Куда смотрел ВАР? Как вообще подобного крота допустили до 1/4?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87013

      zigbert 52 минуты назад

      Чуда не случилось. Хотя швейцарцы играли самоотверженно.
      А пенальти уже всем известно - лотерея.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15617

      derrik2000 > zigbert 44 минуты назад

      Лотерея, которая проводится на виду У ВСЕХ, должна быть СПРАВЕДЛИВОЙ, т. е. согласно установленным правилам, а обезьян в воротах сборной Испании прыгал по ленточке, как будто перед ним банан на верёвочке раскачивали!
      Если уж СТОРГО по правилам (пусть меня поправят, если я не прав) судья ОБЯЗАН принять решение о перебитии 11-метрового, если голкипер не стоит как вкопаный!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87013

      zigbert > derrik2000 42 минуты назад

      Мне кажется это не запрещено. Лишь бы вратарь не выходил за линию ворот.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15051

      JTherry > zigbert 39 минут назад

      если бы было запрещено прыгать вдоль ленточки вратарям, то уже в нескольких матчах судьи могли бы привести в чувства всех вратарей...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7901

      житель СПб > zigbert 35 минут назад

      На 3 пенальти он вышел из ворот - а это уже нарушение!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87013

      zigbert > житель СПб 33 минуты назад

      Тут уже работа арбитра.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15617

      derrik2000 > zigbert 27 минут назад

      ВО!
      Золотые слова - "РАБОТА АРБИТРА"!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      fanfckrasnodar 53 минуты назад

      по топам Бельги Дания Украина Швейцария на этом чемпионате. Молодцы, обидно за их труд - должны были проходить такую Испанию

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4017

      Zubo 53 минуты назад

      Испанские сисикаки

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86973
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru