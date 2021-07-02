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  • Евро-2020. Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и прошла в полуфинал

Евро-2020. Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и прошла в полуфинал

2 июля 2021, 21:43
52

Сыгран первый четвертьфинал Евро-2020. В серии пенальти Испания прошла Швейцарию.

Единственный гол испанцев в этом матче был забит в свои ворота Денисом Закарией.

С 77-й минуты Швейцария выступала в меньшинстве.

Вратарь Швейцарии Янн Зоммер в основное и дополнительное время суммарно сделал восемь сейвов. Это лучший показатель Евро-2020.

Впервые по ходу турнира у сборной Испании был заменен Педри. До этого он проводил все матчи от начала до конца.

В 1/2 финала Испания сыграет либо с Бельгией, либо с Италией.

Евро-2020. 1/4 финала

Швейцария – Испания – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 1:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Закария, 8 (в свои ворота); 1:1 – Шакири, 68.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканжи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+2), Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 82).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес (Алькантара, 113), Альба, Бускетс, Коке (Льоренте, 90+1), Педри (Родри, 119), Сарабия (Ольмо, 46), Мората (Морено, 54), Ф. Торрес (Оярсабаль, 91).

Предупреждения: Видмер, 67; Гавранович, 120+1 – Ляпорт, 90+3.

Удаления: Фройлер, 77 – нет.

Календарь Евро-2020

Результаты Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Испания. Примера Швейцария Испания
Комментарии (52)
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xkixerx
1625251535
Ох Швейцарцы ох и кудесники!!!!! Прям гордость за них берет!!!! Зомер МАШИНА! Да и хрен с ним, по пенальти проиграли, они ГЕРОИ!!!
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portero
1625251596
Испанцы задолбали своей игрой в пас без ударов нормальных в створ. Стадион весь уже против них болел....
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VVM1964
1625251681
Болел за Испанию , но с такой игрой ... - нужны ли они в полуфинале ? ((
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zarsm
1625251782
Швейцария красавчики. Кривоногие по телевизору увидели как играть нужно
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Garrincha58
1625251873
Закончилась швейцарская сказка, но команде большой респект, испанские пешеходы в следующем раунде вылетят. Cудья чудак на букву "М" испортил игру, что ему так поднасолила Швейцария? Петкович отличный тренер, а ты Че учись как надо тренировать команду без звёзд, а ты всё в песочнице строишь песочные замки!
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GoLenaStop
1625252008
Лучший игрок матча - вратарь сборной Швейцарии. Не повезло альпинистам, слов нет... Хорошего вечера всем, помните, что футбол - всего лишь кусочек нашей жизни. Удачи! Хи...
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AZ
1625252815
Смешные ужары по пенальти швейцарцов... Очень жаль только Зоммера... Тащил сборную, в отличии от этих "пенальтистов"...
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житель СПб
1625253484
Сначала очень сомнительное удаление - за 45 минут до конца игры, затем - при пенальти вратарь испанцев вышел из ворот (на 3-м, кажется, ударе), при явном "интересе" судьи в сторону Испанцев ... Да... Буду желать теперь Испании только поражения в следующем матче. А Швейцария - показала, как надо играть, когда уважаешь себя и любишь свою страну. Это же надо - против Испании выстоять без игрока целый тайм! Вратарь уникальный. Но все силы - истратили, и пробить не смогли....
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Korsar_03
1625253580
Швейцарцы больше заслужили выход в полуфинал.
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Shinra
1625255858
Испанцы унылые, с такой игрой финала им не видать.
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