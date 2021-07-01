«Ювентус» – об уходе Роналду: «Нет никаких предпосылок. Он присоединится к команде после отпуска»

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.
«Никаких сигналов от Роналду не было. Есть слухи о его трансфере, но ни у Криштиану, ни у «Ювентуса» нет никаких предпосылок для этого.
Мы рады, что он присоединится к команде после отпуска», – сказал Керубини.
- Сообщалось, что люди из окружения португальца контактировали с «Реалом», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
- В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
Источник: il BiancoNero