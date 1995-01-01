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    «Ювентус» – об уходе Роналду: «Нет никаких предпосылок. Он присоединится к команде после отпуска»

    Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

    «Никаких сигналов от Роналду не было. Есть слухи о его трансфере, но ни у Криштиану, ни у «Ювентуса» нет никаких предпосылок для этого.

    Мы рады, что он присоединится к команде после отпуска», – сказал Керубини.

    • Сообщалось, что люди из окружения португальца контактировали с «Реалом», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
    • Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
    • В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: il BiancoNero

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