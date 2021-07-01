«Ювентус» – об уходе Роналду: «Нет никаких предпосылок. Он присоединится к команде после отпуска»

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

«Никаких сигналов от Роналду не было. Есть слухи о его трансфере, но ни у Криштиану, ни у «Ювентуса» нет никаких предпосылок для этого.

Мы рады, что он присоединится к команде после отпуска», – сказал Керубини.