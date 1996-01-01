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    Задержан Кирилл Кокорин. Он пытался проникнуть на территорию ЦМТ, где пройдет «Прямая линия» с Путиным, подрался и оскорблял полицейских

    В Москве задержан брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл. Вместе с ним в полиции находится Карен Григорян, приятель семьи Кокориных.

    По сведениям РЕН ТВ, Кокорин и Григорян пытались проникнуть на территорию Центра международной торговли, где сегодня, 30 июня, состоится «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В связи с мероприятием местность оцеплена, посторонним въезд туда запрещен.

    Молодых людей задержали после того как они начали называть полицейских «нищебродами».

    Телеграм-канал «112» (более 70 тысяч подписчиков) уточняет, что Кокорин и Григорян были пьяны. Перед инцидентом у ЦМТ, пишет «112», мужчины устроили драку с персоналом одного из столичных кафе. Причиной стало то, что охрана не пустила их ввиду отсутствия QR-кода, необходимого для посещения в связи с коронавирусными ограничениями.

    В компании с Кокориным и Григоряном была инста-модель Люсьен Белоусова (дочь калининградского бизнесмена Валерия Белоусова). По Москве компания передвигалась именно на ее автомобиле.

    Телеграм-канал «Первый спорт» (более 190 подписчиков) пишет, что Кириллу Кокорину грозит до семи лет лишения свободы за драку в заведении общепита. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

    • В 2018 году Кирилл Кокорин вместе с братом Александром и другим футболистом Павлом Мамаевым участвовал в избиении 2 человек в Москве. Все были приговорены судом к реальным срокам заключения (Кирилл Кокорин – 1,5 года).
    • Уже после отбытия срока суд признал Кирилла Кокорина невиновным, и он был оправдан.
    • В 2021 году Карен Григорян, сегодняшний спутник Кирилла Кокорина, был задержан с 4,8 миллиона фальшивых рублей.

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    Источник: РЕН ТВ

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +587

      SanInstructor 2 минуты назад

      горбатого могила исправит

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      Рейтинг: +1090

      Стаz 3 минуты назад

      Ху..се, ещё не успокоились?

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      Рейтинг: +11019

      DeStar 1 час назад

      и снова дегенераты в деле) А кирилл кокорин занимается тем, что он брат бездаря?)

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