Задержан Кирилл Кокорин. Он пытался проникнуть на территорию ЦМТ, где пройдет «Прямая линия» с Путиным, подрался и оскорблял полицейских

В Москве задержан брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл. Вместе с ним в полиции находится Карен Григорян, приятель семьи Кокориных.

По сведениям РЕН ТВ, Кокорин и Григорян пытались проникнуть на территорию Центра международной торговли, где сегодня, 30 июня, состоится «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В связи с мероприятием местность оцеплена, посторонним въезд туда запрещен.

Молодых людей задержали после того как они начали называть полицейских «нищебродами».

Телеграм-канал «112» (более 70 тысяч подписчиков) уточняет, что Кокорин и Григорян были пьяны. Перед инцидентом у ЦМТ, пишет «112», мужчины устроили драку с персоналом одного из столичных кафе. Причиной стало то, что охрана не пустила их ввиду отсутствия QR-кода, необходимого для посещения в связи с коронавирусными ограничениями.

В компании с Кокориным и Григоряном была инста-модель Люсьен Белоусова (дочь калининградского бизнесмена Валерия Белоусова). По Москве компания передвигалась именно на ее автомобиле.

Телеграм-канал «Первый спорт» (более 190 подписчиков) пишет, что Кириллу Кокорину грозит до семи лет лишения свободы за драку в заведении общепита. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».