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  • Задержан Кирилл Кокорин. Он пытался проникнуть на территорию ЦМТ, где пройдет «Прямая линия» с Путиным, подрался и оскорблял полицейских

Задержан Кирилл Кокорин. Он пытался проникнуть на территорию ЦМТ, где пройдет «Прямая линия» с Путиным, подрался и оскорблял полицейских

30 июня 2021, 10:23
21

В Москве задержан брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл. Вместе с ним в полиции находится Карен Григорян, приятель семьи Кокориных.

По сведениям РЕН ТВ, Кокорин и Григорян пытались проникнуть на территорию Центра международной торговли, где сегодня, 30 июня, состоится «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В связи с мероприятием местность оцеплена, посторонним въезд туда запрещен.

Молодых людей задержали после того как они начали называть полицейских «нищебродами».

Телеграм-канал «112» (более 70 тысяч подписчиков) уточняет, что Кокорин и Григорян были пьяны. Перед инцидентом у ЦМТ, пишет «112», мужчины устроили драку с персоналом одного из столичных кафе. Причиной стало то, что охрана не пустила их ввиду отсутствия QR-кода, необходимого для посещения в связи с коронавирусными ограничениями.

В компании с Кокориным и Григоряном была инста-модель Люсьен Белоусова (дочь калининградского бизнесмена Валерия Белоусова). По Москве компания передвигалась именно на ее автомобиле.

Телеграм-канал «Первый спорт» (более 190 подписчиков) пишет, что Кириллу Кокорину грозит до семи лет лишения свободы за драку в заведении общепита. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

  • В 2018 году Кирилл Кокорин вместе с братом Александром и другим футболистом Павлом Мамаевым участвовал в избиении 2 человек в Москве. Все были приговорены судом к реальным срокам заключения (Кирилл Кокорин – 1,5 года).
  • Уже после отбытия срока суд признал Кирилла Кокорина невиновным, и он был оправдан.
  • В 2021 году Карен Григорян, сегодняшний спутник Кирилла Кокорина, был задержан с 4,8 миллиона фальшивых рублей.

Источник: РЕН ТВ
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (21)
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DeStar
1625039674
и снова дегенераты в деле) А кирилл кокорин занимается тем, что он брат бездаря?)
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Стаz
1625043240
Ху..се, ещё не успокоились?
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SanInstructor
1625043304
горбатого могила исправит
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Plyash
1625043756
Сочувствую родителям - два сына и оба идиоты.Стопроцентный результат.
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alp
1625044304
идиот...
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MX chita
1625046007
Эти два долбана наверное лично с Путиным хотели побазарить
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Sergh4
1625046673
Мало посидел этот дебил мажористый, надо ещё отправить посидеть, а лучше куда-нибудь в колонию-поселение на принудительные работы!
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Алехсбургер.
1625047831
Яблоко от яблонищи...)) Пожизненное,не дожидаясь перитонита.!!!
Ответить
Oldtrafford83
1625063163
Убыток малолетний!!!
Ответить
maygli
1625067739
"Горбатого могила исправит".
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