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  • Джака: «Мы заткнули пасть критикам. Это была Франция, а не какая-то посредственная сборная»

Джака: «Мы заткнули пасть критикам. Это была Франция, а не какая-то посредственная сборная»

29 июня 2021, 09:08
25

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Францией (3:3, 5:4 – по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020.

«Невероятное чувство. Каждый швейцарец может гордиться этим. Это была Франция, а не какая-то посредственная сборная. Каждый должен понимать это.

Про нас писали, что мы много думаем о себе. Но сегодня мы заткнули пасть всем критикам», – сказал Джака.

  • Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ.
  • Швейцария сыграет в 1/4 финала Евро с Испанией в пятницу, 2 июля.
  • Джака пропустит матч из-за дисквалификации.

Источник: Blick
Чемпионат Европы Швейцария Франция Джака Гранит
Комментарии (25)
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Старикан
1624947151
Всё, понеслось... Случайно отскочили, а теперь нос задирают! Это не Швейцария выиграла - это Франция проиграла!
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insider_retro
1624947930
Слова, насчёт посредственной сборной, Стас наверняка пропустил мимо ушей... Теперь наши не скоро сгоняют товарнячок с швейцарцами..:))
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Vepras
1624948374
ну за чем так эмоционально ? просто это был ваш вечер, всего один.
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NewLife
1624950273
Это был пижон и неудачник Мбапе.
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Стаz
1624950677
Не сравнивайте сборную Швейцарии и России, вы их состав гляньте в каких клубах игроки играют
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Psih86
1624953892
Пантоваться надо меньше Французам и им равных не будет. Вспоминаю сейчас лицо Погба, как проиграли, зато танцевал три раза после гола, проще надо быть. Да и играть надо до последнего. Мбаппе слишком рано стал звездой и этот статус надо поддерживать, но к сожалению всё на оборот.
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99-й
1624955702
Это была Франция, а не какая-то сборная России...
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21082014
1624955716
Порядок бьет класс.сытая уверенность французов им очень дорого обошлась.
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Дедуктор
1624967209
Вот, видно четко. Что на Швейцарии уже мазу держат всякие цiганистые приблуды. Но - никак не культурные швейцары. Гекнула Швейцария. Вместо нее теперь массаракш какой то.
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portero
1624970402
надеюсь и тебе заткнут, в следующем туре....
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