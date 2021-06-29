Джака: «Мы заткнули пасть критикам. Это была Франция, а не какая-то посредственная сборная»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Францией (3:3, 5:4 – по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020.
«Невероятное чувство. Каждый швейцарец может гордиться этим. Это была Франция, а не какая-то посредственная сборная. Каждый должен понимать это.
Про нас писали, что мы много думаем о себе. Но сегодня мы заткнули пасть всем критикам», – сказал Джака.
- Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ.
- Швейцария сыграет в 1/4 финала Евро с Испанией в пятницу, 2 июля.
- Джака пропустит матч из-за дисквалификации.
Источник: Blick