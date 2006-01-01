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    Джака: «Мы заткнули пасть критикам. Это была Франция, а не какая-то посредственная сборная»

    Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Францией (3:3, 5:4 – по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020.

    «Невероятное чувство. Каждый швейцарец может гордиться этим. Это была Франция, а не какая-то посредственная сборная. Каждый должен понимать это.

    Про нас писали, что мы много думаем о себе. Но сегодня мы заткнули пасть всем критикам», – сказал Джака.

    • Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ.
    • Швейцария сыграет в 1/4 финала Евро с Испанией в пятницу, 2 июля.
    • Джака пропустит матч из-за дисквалификации.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Blick

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8887

      Вомбат 5 минут назад

      В этот раз вы действительно заткнули критикам пасть. Что и говорить, характерная, крепкая команда. Но следующие соперники -- голодные до побед испанцы.

      0
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      Рейтинг: +667

      Vepras 7 минут назад

      ну за чем так эмоционально ? просто это был ваш вечер, всего один.

      1
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      Рейтинг: +66585

      insider_retro 14 минут назад

      Слова, насчёт посредственной сборной, Стас наверняка пропустил мимо ушей...
      Теперь наши не скоро сгоняют товарнячок с швейцарцами..:))

      1
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      Рейтинг: +23535

      silver29 20 минут назад

      Задаваться не надо "как сели так и сойдете", следующая остановка Испания. Кстати испанцы думаю хорошо усвоили свой и французский урок играют 90 минут, а не до счета 3-1.

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      Рейтинг: +6801

      Старикан 27 минут назад

      Всё, понеслось... Случайно отскочили, а теперь нос задирают! Это не Швейцария выиграла - это Франция проиграла!

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