Джака – о матче с Францией: «Хотим пройти как можно дальше. Готовы творить историю»

Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака высказался о предстоящем матче с Францией в 1/8 финала Евро.

«Завтра большая ночь для нас и для всей Швейцарии. Но мы сможем творить историю, только если выложимся на 120%». Хотим пройти как можно дальше, готовы творить историю.

Мы должны быть осторожными с Францией, у них есть игроки мирового класса. Нам нужно думать на поле. Если мы будем играть глубже, это не обязательно означает, что мы уходим в защиту. Хотим быть динамичными и показать свои сильные стороны. Нам нужно сосредоточиться на себе и на нашем футболе», – приводит слова Джаки пресс-служба УЕФА.