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    Шапаренко: «Сборная Украины вошла в историю, но мы хотим переписать ее снова»

    Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко дал комментарий перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

    «Мы очень болели за Швецию [в матче против Польши], но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу.

    Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Швеция – боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля», – сказал Шапаренко.

    • Матч Швеция – Украина пройдет в понедельник, 29 июня.
    • Начало – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      loko1982 2 часа назад

      Если у Шведов вместо Берга или Ларссона был Ибра, то тяжко бы пришлось украинцам.
      А так - лёгкая победа на классе))

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      Рейтинг: +5049

      BarStep 2 часа назад

      По мне так пусть лучше шведы пишут свою историю...

      Они поинтереснее будут., да и без всяких там политподоплёк с очертаниями чужих берегов на футболках и фашиствующих лозунгов..
      #футболбезграниц#

      0
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      Рейтинг: +23529

      Боцман59rus 2 часа назад

      - ну вам, гопарям, не привыкать историю переписывать)))
      (болели не за Швецию, а против Поляков - я же сказал, страна гопарей, с имперскими замашками×××

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