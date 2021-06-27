Шапаренко: «Сборная Украины вошла в историю, но мы хотим переписать ее снова»

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко дал комментарий перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.
«Мы очень болели за Швецию [в матче против Польши], но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу.
Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Швеция – боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля», – сказал Шапаренко.
- Матч Швеция – Украина пройдет в понедельник, 29 июня.
- Начало – в 22:00 мск.
Источник: сайт УЕФА