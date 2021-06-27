Шапаренко: «Сборная Украины вошла в историю, но мы хотим переписать ее снова»

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко дал комментарий перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

«Мы очень болели за Швецию [в матче против Польши], но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу.

Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Швеция – боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля», – сказал Шапаренко.