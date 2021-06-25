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  • Кудряшов: «Черчесов ставил цель дойти до полуфинала Евро. Он разочарован, как и все игроки»

Кудряшов: «Черчесов ставил цель дойти до полуфинала Евро. Он разочарован, как и все игроки»

25 июня 2021, 11:17
20

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

– Когда приехали в Новогорск и было собрание, говорил уже Черчесов? Вы чувствовали недовольство главного тренера?

– Это было не недовольство. Это было сожаление и разочарование. Потому что на протяжении всего турнира, перед турниром Станислав Саламович ставил цель самую высокую – дойти до игр в Лондоне (матчи 1/2 финала – прим. «Бомбардира»). Но турнир очень быстро для нас закончился, он, я думаю, был разочарован. Как и все игроки.

Не было в команде людей, которые бы не были разочарованы таким результатом и исходом заключительной игры.

  • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

Источник: «КП»
Чемпионат Европы Россия Кудряшов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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АртурZaСМ
1624609547
Не мужик твой Черчесов. Был бы мужиком давно сказал бы "У меня не получилось, извините. Адьос...", а он как дешевка даже не может мужества набраться, чтобы признать, что не справился...
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alp
1624610402
ну ведь какие то предпосылки должны были быть, если так думал? их небыло от слова совсем. значит, он реально тупой
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САДЫЧОК
1624610455
У Черчесова нет чести и совести ! Контракт , который с ним подписан , должен быть поводом , для разбирательства компетентными органами.
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serppion
1624612794
Пока этот усатый бездарь будет руководить сборной, нам успехов не видать. Он и разочарование выразит, и сожаление исполнит - а толку-то! В него никто не верит. И эта безнадега проецируется на сборную, на весь российский футбол. Такая вот тупизна с назначением и пролонгацией Чабана только убьет интерес у тысяч болельщиков. Действительно, нафига мне такая сборная, если болеть за Чабана с отарой я больше не стану. Я его презираю.
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JTherry
1624614540
"...цель - дойти до игр в Лондоне"? а вместо кого в этой группе, разве что вместо Финляндии с третьего места... ну попали бы, например, на Швецию или Англию в 1/8...( и какой тут полуфинал - finita la commedia...)
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Garrincha58
1624614546
Кудрявый защищает своего кумира??? он надеется что Че вызовет его снова в сборную, а что по этому поводу скажет вечный наш Жирков?
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Atom2020
1624616303
"Это было сожаление и разочарование." Мы тоже сожалеем, что в сборной держат бездарей и платят им огромные гонорары за непрофессионализм!
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Из Твери Леха
1624617595
Я чуть чаем не поперхнулся, когда это прочел) С каждым днем с этого цирка под названием "сборная" веселюсь.
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alex-croos
1624621034
А он не ставил цель полететь на Марс? Просто с такой игрой вариант с Марсом куда реальнее!
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Lester84
1624621754
Видимо Стас реально в космос улетел после ЧМ-2018 и возвращаться не хочет. Или живет в какой-то параллельной вселенной. Объективным надо быть
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