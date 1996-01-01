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    Кудряшов: «Черчесов ставил цель дойти до полуфинала Евро. Он разочарован, как и все игроки»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

    – Когда приехали в Новогорск и было собрание, говорил уже Черчесов? Вы чувствовали недовольство главного тренера?

    – Это было не недовольство. Это было сожаление и разочарование. Потому что на протяжении всего турнира, перед турниром Станислав Саламович ставил цель самую высокую – дойти до игр в Лондоне (матчи 1/2 финала – прим. «Бомбардира»). Но турнир очень быстро для нас закончился, он, я думаю, был разочарован. Как и все игроки.

    Не было в команде людей, которые бы не были разочарованы таким результатом и исходом заключительной игры.

    • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
    • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

    Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

    Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «КП»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4083

      Из Твери Леха 2 минуты назад

      Я чуть чаем не поперхнулся, когда это прочел) С каждым днем с этого цирка под названием "сборная" веселюсь.

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      Рейтинг: +1197

      Atom2020 24 минуты назад

      "Это было сожаление и разочарование."
      Мы тоже сожалеем, что в сборной держат бездарей и платят им огромные гонорары за непрофессионализм!

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      Рейтинг: +4383

      Виталий Орехов 49 минут назад

      Я что то пропустил?

      0
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      Рейтинг: +13240

      Garrincha58 53 минуты назад

      Кудрявый защищает своего кумира??? он надеется что Че вызовет его снова в сборную, а что по этому поводу скажет вечный наш Жирков?

      1
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      Рейтинг: +14871

      JTherry 53 минуты назад

      "...цель - дойти до игр в Лондоне"? а вместо кого в этой группе, разве что вместо Финляндии с третьего места... ну попали бы, например, на Швецию или Англию в 1/8...( и какой тут полуфинал - finita la commedia...)

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      Рейтинг: +900

      Юрий Крутько 58 минут назад

      Какой полуфинал?Черчесов допускает очень много ошибок,особенно при формировании состава,выборе тактики...Но всё равно,если эти ошибки исключить(при другом тренере) наш максимум-выход из группы и надежда(50/50) на выход в 1/4.Причина та же,что и раньше-слабый подбор исполнителей...

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      Рейтинг: +3406

      serppion 1 час назад

      Пока этот усатый бездарь будет руководить сборной, нам успехов не видать. Он и разочарование выразит, и сожаление исполнит - а толку-то! В него никто не верит. И эта безнадега проецируется на сборную, на весь российский футбол. Такая вот тупизна с назначением и пролонгацией Чабана только убьет интерес у тысяч болельщиков. Действительно, нафига мне такая сборная, если болеть за Чабана с отарой я больше не стану. Я его презираю.

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      Рейтинг: +5935

      nik55 1 час назад

      чабан и все пенсионеры только зарабатывают а футбол им до лампочки

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      Рейтинг: +3115

      general.lizyukov 1 час назад

      Действительно, чего ему быть недовольным? всё ж нормально, ну, не получилось мальца, жалко и разочарование, всё верно. А недовольству тут неоткуда взяться, всё как положено.

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      Рейтинг: +10884

      ilichkadr 1 час назад

      Этож каким надо быть недалёким, чтобы ставить цель – дойти до игр в Лондоне!? Идти не с кем и не с чем, а он ставить космические задачи. Шариковым попахивает однако:".... и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости...А в то же время вы наглотались зубного порошку… третьего дня"

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