Кудряшов: «Черчесов ставил цель дойти до полуфинала Евро. Он разочарован, как и все игроки»

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

– Когда приехали в Новогорск и было собрание, говорил уже Черчесов? Вы чувствовали недовольство главного тренера?

– Это было не недовольство. Это было сожаление и разочарование. Потому что на протяжении всего турнира, перед турниром Станислав Саламович ставил цель самую высокую – дойти до игр в Лондоне (матчи 1/2 финала – прим. «Бомбардира»). Но турнир очень быстро для нас закончился, он, я думаю, был разочарован. Как и все игроки.

Не было в команде людей, которые бы не были разочарованы таким результатом и исходом заключительной игры.

Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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