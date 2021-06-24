Агент – о голе Влашича на Евро: «Такие удачные игры важны для продажи игроков»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался об игре своего клиента в составе сборной Хорватии на Евро-2020.

«В Хорватии все очень рады победе и выходу из группы. Никола сыграл отлично, забил важный гол.

Конечно, такие удачные игры очень важны для продажи игроков. Это нормально, что Никола хотел бы попасть в лучшие клубы мира. Считаю, он заслуживает того, чтобы выйти на высший уровень», – сказал агент.