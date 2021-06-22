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    Агент – о голе Влашича на Евро: «Такие удачные игры важны для продажи игроков»

    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался об игре своего клиента в составе сборной Хорватии на Евро-2020.

    «В Хорватии все очень рады победе и выходу из группы. Никола сыграл отлично, забил важный гол.

    Конечно, такие удачные игры очень важны для продажи игроков. Это нормально, что Никола хотел бы попасть в лучшие клубы мира. Считаю, он заслуживает того, чтобы выйти на высший уровень», – сказал агент.

    • Влашич открыл счет в матче с Шотландией (3:1) во вторник.
    • Рыночная стоимость хавбека – 30 миллионов евро.
    • В 1/8 финала Евро хорваты сыграют с Испанией.

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    Источник: Sport24

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