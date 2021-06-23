Журналист Романо: «ПСЖ» согласовал контракт с Хакими до 2026 года и предложит «Интеру» 70 миллионов

Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в «ПСЖ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб согласовал пятилетний контракт с 22-летним марокканцем.

«ПСЖ» улучшит предложение «Интеру» по трансферу Хакими до 70 миллионов евро с учетом бонусов.