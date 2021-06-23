Журналист Романо: «ПСЖ» согласовал контракт с Хакими до 2026 года и предложит «Интеру» 70 миллионов

Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в «ПСЖ».
По информации журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб согласовал пятилетний контракт с 22-летним марокканцем.
«ПСЖ» улучшит предложение «Интеру» по трансферу Хакими до 70 миллионов евро с учетом бонусов.
- Сообщалось, что миланский клуб требует за игрока 75 миллионов евро.
- Прошлым летом «Интер» купил Хакими у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
- В сезоне-2020/21 фулбек забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо