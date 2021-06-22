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«Ювентус» показал эмблему клуба в цветах ЛГБТ

22 июня 2021, 21:59
14

«Ювентус» вслед за «Барселоной» поддержал ЛГБТ-сообщество после запрета радужной подсветки «Альянц Арены» в Мюнхене.

Туринский клуб опубликовал фотографию эмблемы клуба в радужных цветах.

«Все любят футбол. Различия имеют значение», – подписала фото логотипа пресс-служба клуба.

Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА ответил отказом.

Чиновник хотел выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

  • Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 23 июня.
  • Начало – в 22:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Ювентуса»
Италия. Серия А Чемпионат Европы Ювентус
Комментарии (14)
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VVM1964
1624389903
Комментарий удален.
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Persona_non_Grata
1624389950
Зенит будет следующим !!! )
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Drapik
1624391224
******* пидарово
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neveldomha
1624393270
Ну и трусы должны быть с кружевами и выходить на поле под гимн ЛГБТ. Старуха совсем сбрендила.
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Боцман59rus
1624394728
клубная эмблема, это святое, использовать ее в угоду политической, социальной, какой то еще пропаганды - идиотизм, плевок в лицо болельщикам, независимо от их ориентации. Не удивлюсь, если доберутся до национальных флагов)))
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сасас
1624397363
Гейвария, гейсерлона, гейвентус, кто следующий? Видать вместо суперлиги будет пидролига
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САДЫЧОК
1624398700
Да причём тут Юве ? Вчера , Черчесодзюб окрасил всю нашу страну такими цветами ..да ещё и дальше будет глумиться !
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LGBT+
1624399462
Европа - поднимем ЛГБТ флаги! Россия - поднимем пенсионный возраст! ееее!
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Из Твери Леха
1624432405
Я вот думаю, какой же первый наш клуб на такую пакость сподобится? Да чего уж тут думать))
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ItalianFootball
1624443062
Современные реалии....
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