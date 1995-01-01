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    «Ювентус» показал эмблему клуба в цветах ЛГБТ

    «Ювентус» вслед за «Барселоной» поддержал ЛГБТ-сообщество после запрета радужной подсветки «Альянц Арены» в Мюнхене.

    Туринский клуб опубликовал фотографию эмблемы клуба в радужных цветах.

    «Все любят футбол. Различия имеют значение», – подписала фото логотипа пресс-служба клуба.

    Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА ответил отказом.

    Чиновник хотел выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

    • Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 23 июня.
    • Начало – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Ювентуса»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2949

      FENIX-SL 3 минуты назад

      нечего людям агрессировать на этот счет
      либо со смехом воспринимать
      либо игнорировать

      думайте о себе и своем благополучии

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12162

      Persona_non_Grata 15 минут назад

      Зенит будет следующим !!! )

      1
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