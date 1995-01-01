«Ювентус» показал эмблему клуба в цветах ЛГБТ

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«Ювентус» вслед за «Барселоной» поддержал ЛГБТ-сообщество после запрета радужной подсветки «Альянц Арены» в Мюнхене.
Туринский клуб опубликовал фотографию эмблемы клуба в радужных цветах.
«Все любят футбол. Различия имеют значение», – подписала фото логотипа пресс-служба клуба.
Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА ответил отказом.
Чиновник хотел выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.
- Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 23 июня.
- Начало – в 22:00 мск.