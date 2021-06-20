Главные новости дня. Марио Фернандес вернулся в общую группу сборной России, экс-игрок ЦСКА Цубер сделал три ассиста на Евро

Митрюшкин находится на просмотре в дрезденском «Динамо»

Фернандес перед матчем с Данией вернулся в общую группу

Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Сборная России прилетела в Копенгаген

Месси согласовал последние детали нового контракта с «Барселоной»

Сборная Уэльса вышла в плей-офф Евро-2020 и может сыграть с Россией

Экс-игрок ЦСКА Цубер сделал три ассиста в матче с Турцией

Италия не проигрывает 30 матчей подряд и не пропускает больше 1000 минут

Лунев договорился о новом контракте с «Зенитом»

Мостовой вылечился от коронавируса