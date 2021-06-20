Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вылечился от коронавируса.

Последние ПЦР-тесты игрока сборной России дали отрицательный результат. Он присоединится к петербургской команде 28 июня на сборе в Австрии.

Мостовой был вызван в сборную России на Евро-2020.

Из-за коронавируса его заменил защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

Мостовой – о коронавирусе: «Никто от этого не застрахован. Спасибо за поддержку»