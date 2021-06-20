Мля...! Бомбардир, - даже новость скопировать без ошибок не можете! Ну какое нахер 8 июня, когда на дворе 20-е!!! Хоть перечитывайте писанину.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вылечился от коронавируса.
Последние ПЦР-тесты игрока сборной России дали отрицательный результат. Он присоединится к петербургской команде 28 июня на сборе в Австрии.
- Мостовой был вызван в сборную России на Евро-2020.
- Из-за коронавируса его заменил защитник «Динамо» Роман Евгеньев.
Мостовой – о коронавирусе: «Никто от этого не застрахован. Спасибо за поддержку»