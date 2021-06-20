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    Мостовой вылечился от коронавируса

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вылечился от коронавируса.

    Последние ПЦР-тесты игрока сборной России дали отрицательный результат. Он присоединится к петербургской команде 28 июня на сборе в Австрии.

    Мостовой – о коронавирусе: «Никто от этого не застрахован. Спасибо за поддержку»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2021 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1495

      DMитрий 1 час назад

      Мля...! Бомбардир, - даже новость скопировать без ошибок не можете! Ну какое нахер 8 июня, когда на дворе 20-е!!! Хоть перечитывайте писанину.

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