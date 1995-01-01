Сборная Уэльса вышла в плей-офф Евро-2020 и может сыграть с Россией

Уэльс и Швейцария отлично выглядели сегодня. Грамотная командная игра и технически подкованные вполне игроки.
Италия могла и пропустить,а турок часовщики просто деклассировали...
И, тем не менее, футболе вс1 бывает и "на зубах" Россия может проскочить и Данию и Уэльс)))
ПОЧЕМУ ЖЕ, БЛ ЯЯЯЯ....Т, НЕТУ ПРИЯТНОГО ПРЕДВКУШЕНИЯ ПРАЗДНИКА???!!!)))
Сборная Уэльса проиграла Италии в матче 3-го тура чемпионата Европы – 0:1.
Несмотря на поражение, команда заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф. Валлийцы набрали четыре очка и обошли по дополнительным показателям Швейцарию.
Уэльс в первом раунде плей-офф сыграет с командой, которая займет второе место в группе B. На данный момент там находится сборная России.