Сборная Уэльса вышла в плей-офф Евро-2020 и может сыграть с Россией

Сборная Уэльса проиграла Италии в матче 3-го тура чемпионата Европы – 0:1.

Несмотря на поражение, команда заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф. Валлийцы набрали четыре очка и обошли по дополнительным показателям Швейцарию.

Уэльс в первом раунде плей-офф сыграет с командой, которая займет второе место в группе B. На данный момент там находится сборная России.