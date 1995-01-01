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    Сборная Уэльса вышла в плей-офф Евро-2020 и может сыграть с Россией

    Сборная Уэльса проиграла Италии в матче 3-го тура чемпионата Европы – 0:1.

    Несмотря на поражение, команда заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф. Валлийцы набрали четыре очка и обошли по дополнительным показателям Швейцарию.

    Уэльс в первом раунде плей-офф сыграет с командой, которая займет второе место в группе B. На данный момент там находится сборная России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4294

      solodealer 23 минуты назад

      Уэльс и Швейцария отлично выглядели сегодня. Грамотная командная игра и технически подкованные вполне игроки.
      Италия могла и пропустить,а турок часовщики просто деклассировали...
      И, тем не менее, футболе вс1 бывает и "на зубах" Россия может проскочить и Данию и Уэльс)))
      ПОЧЕМУ ЖЕ, БЛ ЯЯЯЯ....Т, НЕТУ ПРИЯТНОГО ПРЕДВКУШЕНИЯ ПРАЗДНИКА???!!!)))

      0
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      Рейтинг: +26875

      VVM1964 53 минуты назад

      А не рановато начали считать и прогнозировать - недавний пример хоккея прошел мимо ? ((( Там уже тоже до финала соперников вычислили (((

      1
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      Рейтинг: +6438

      Владислав Vlad 58 минут назад

      Что бы Уэльс сыграл с Россией, России минимум нужно не проиграть, плюс Бельгия не должна проиграть Финнам.

      0
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      Рейтинг: +10

      wago42 1 час назад

      vp-tennis.com - вот на этом ресурсе я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Инсайдерская информация!!!

      0
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      Рейтинг: +93

      russkiisergei 1 час назад

      с какой нах..й Россией??? этим поленьям с группы не выйти

      3
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      Рейтинг: +23090

      Боцман59rus > russkiisergei 1 час назад

      иногда бывает, что выплывают, вопреки здравому смыслу.
      - но я против, потому что криков будет выше крыши, возможно медали от правительства, за "великий подвиг"

      4
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      Рейтинг: +1533

      Spirit_78 > Боцман59rus 1 час назад

      Ни в одной стране мира нет таких мерзких "болельщиков", как в России. Не хотят выхода своей национальной команды в плей-офф только потому, что им будет противно смотреть, как их хвалят...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23090

      Боцман59rus > Spirit_78 1 час назад

      таких мерзких может и нет, а вот одноклеточных патриотов, псевдоболельщиков таких как ты хватает

      5
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      Рейтинг: +1533

      Spirit_78 > Боцман59rus 1 час назад

      А с чего ты взял, что я одноклеточный? Я прекрасно вижу, в каком состоянии сборная и здраво оцениваю её перспективы. Скорее всего, в Дании будет поражение. Но уж желать им этого поражения может только негодяй.

      2
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      Рейтинг: +23090

      Боцман59rus > Spirit_78 54 минуты назад

      потому что навязываешь свое мнение и считаешь его единственно правильным

      2
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      Рейтинг: +28

      fitt 1 час назад

      России ловить нечего......

      0
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      Рейтинг: +7689

      житель СПб 1 час назад

      Уэльс не играет в нашей группе, о какой игре может идти речь?! Никаких - "гоп"! Прыгать - это не наше.

      1
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      Рейтинг: +10847

      ilichkadr > житель СПб 1 час назад

      Нам прочат 2-е место в группе. А вдруг повторится Евро2016, где нас валлийцы поимели 3:0?

      1
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      Рейтинг: +23090

      Боцман59rus 1 час назад

      надолго ли...

      2
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      Рейтинг: +86640

      zigbert 1 час назад

      Валлийцы не смотря на удаление сумели удержать нужный для себя счет. Хотя для итальянцев эта игра практически ничего не решала.

      2
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      Рейтинг: +10847

      ilichkadr 2 часа назад

      Ни с Уэльсом, ни со Швейцарией нам не играть. 2-е место мы не займем однозначно, а на 3-м месте у нас со Швейцарией худшая разница забитых и пропущенных мячей.

      2
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      Рейтинг: +409

      FCLM_FCRM > ilichkadr 1 час назад

      Если проиграем Дании, (а мы, скорее всего, проиграем) разница станет ещё хуже

      1
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      Рейтинг: +10847

      ilichkadr > FCLM_FCRM 1 час назад

      Ежику понятно, что хуже. Пока Швейцарию пропускаем вперед и ждемс 2 худших команды. Пока вырисовываются группы "D" (Хорватия, Шотландия) и "Е", но здесь пока ясности нет.

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      Рейтинг: +6438

      Владислав Vlad > ilichkadr 1 час назад

      Пока Швейцарию пропускаем на одно очко.))
      Если сыграем с Данией вничью, то тогда будет 4 очка и третье место - если только Финны обыграют Бельгию, что мало вероятно.
      Даже если Финны играют вничью и мы играем вничью - то у нас 2 место и спорить со Швейцарией не придётся.
      Третье место - если только Финны обыграют Бельгию, а мы сыграем вничью. Лишь тогда мы пропускаем Швейцарию.
      А пока - мы даже не догнали Швейцарию по очкам.))

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