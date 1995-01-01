Фернандес перед матчем с Данией вернулся в общую группу

Защитник сборной России Марио Фернандес готов к матчу Евро-2020 против Дании. Он восстановился от травмы.

«Марио Фернандес вернулся в общую группу и готовится к матчу против Дании», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.