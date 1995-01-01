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    Фернандес перед матчем с Данией вернулся в общую группу

    Защитник сборной России Марио Фернандес готов к матчу Евро-2020 против Дании. Он восстановился от травмы.

    «Марио Фернандес вернулся в общую группу и готовится к матчу против Дании», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Россия и Дания сыграют в понедельник, 21 июня.
    • Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3214

      neim 1 час назад

      ... "сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов." ...
      А что, кроме бывшего, ни какого отношения не имеющего к сборной команде, главы дирекции ТВ канала, сообщить об этом не кому ?

      0
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      Рейтинг: +7333

      САДЫЧОК 1 час назад

      Марио единственный , кто соответствует высокому уровню футболиста !

      0
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      Рейтинг: +153

      Edward52 1 час назад

      Отлично, хотя бы будет кому забивать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7205

      FanatSerj 1 час назад

      Здоровья Супер Марио, следящая игра самая важная, как и всегда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +786

      Enter2006 2 часа назад

      Марио, молодец. Разбавишь полена как настоящий активный игрок.

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