Фернандес перед матчем с Данией вернулся в общую группу

... "сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов." ...
А что, кроме бывшего, ни какого отношения не имеющего к сборной команде, главы дирекции ТВ канала, сообщить об этом не кому ?
Защитник сборной России Марио Фернандес готов к матчу Евро-2020 против Дании. Он восстановился от травмы.
«Марио Фернандес вернулся в общую группу и готовится к матчу против Дании», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- Россия и Дания сыграют в понедельник, 21 июня.
- Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
- По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.