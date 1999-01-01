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    Италия не проигрывает 30 матчей подряд и не пропускает больше 1000 минут

    Сборная Италии с минимальным счетом победила Уэльс в игре 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    • Итальянцы продлили беспроигрышную серию до 30 матчей. Это повторение лучшего показателя в истории команды.
    • А еще команда Роберто Манчини не пропускает свыше 1000 минут подряд.
    • Сборная выиграла 11 последних матчей с общим счетом 32:0.

    В первом раунде плей-офф Италия сыграет с Украиной или Австрией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4929

      filosof sparty 32 минуты назад

      Впечатляющая статистика и не менее впечатляющая игра! Одним очень серьезным претендентом на победу в чемпионате больше и это отлично!

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      Рейтинг: +22

      ilmars 59 минут назад

      отличная сборная! Самое время для выхода в финал!

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      Рейтинг: +66461

      insider_retro 1 час назад

      Италия знает толк в турнирных баталиях... Даже в разобранном состоянии они со скрипом иногда выдавали результат... А тут они явно на ходу...

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      Рейтинг: +667

      sерж > insider_retro 1 час назад

      ну в последние 20 лет они редко блистали,кроме евро 16

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