Италия не проигрывает 30 матчей подряд и не пропускает больше 1000 минут

Впечатляющая статистика и не менее впечатляющая игра! Одним очень серьезным претендентом на победу в чемпионате больше и это отлично!
Сборная Италии с минимальным счетом победила Уэльс в игре 3-го тура группового этапа Евро-2020.
- Итальянцы продлили беспроигрышную серию до 30 матчей. Это повторение лучшего показателя в истории команды.
- А еще команда Роберто Манчини не пропускает свыше 1000 минут подряд.
- Сборная выиграла 11 последних матчей с общим счетом 32:0.
В первом раунде плей-офф Италия сыграет с Украиной или Австрией.