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  • Черчесов – о словах игроков Дании: «Одни сказали одно, другие – другое. Мы всех уважаем»

Черчесов – о словах игроков Дании: «Одни сказали одно, другие – другое. Мы всех уважаем»

20 июня 2021, 22:46
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Евро-2020 с Данией.

«В плановом режиме готовились. Кто-то восстанавливался, кто-то больше тренировался. Разобрали свою игру с финнами, разобрали соперника. Все сделали, как планировали.

Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так еще ни одна команда на турнир не пробивалась.

То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие – другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем», – сказал Черчесов.

  • Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.
  • Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Дания Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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Loko_Roma
1624219270
Стасик уже думает кого выставить виновным после завтрашней пенетрации
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insider_retro
1624219358
Когда оттолкнуться не от чего, то приходится уважать... Главное, - не слить бездарно и ссы@ливо...
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JTherry
1624220124
"в плановом режиме готовились..." интересные советы в СЭ Черчесову дает 11-летний школьник из Тамбова Ренат Эктов...) советы стоят того, чтобы прислушаться...
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Боцман59rus
1624220599
- одни сказали одно, другие другое)) ...да еппп тв.. мать!!! Здоровья вам и терпения, всем тем, кому волею судеб, приходиься слушать это вживую.
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ALEXMAN888
1624250622
Наверное местами поменяются.
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Pangolin
1624252534
Скажите уже этому дурачку что они играть будут с 10 командой рейтинга ФИФА...им полные штаны могут накидать. Он походу всё так в своем мирке и тусует...
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vladimir-7
1624253849
Лучше бы Черчесов был немой.
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Plyash
1624256690
Наш физрук самый непревзойдённый словоблуд на ЧЕ-20 среди всех коучей,это однозначно. Слушая его очередное интервью,диву даюсь его способности нести околесицу,типа "я вам потом всё объясню."
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alp
1624259509
вопрос не в том, кто выиграет, а в том, сколько банок датчане напихают нашей сборной
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NewLife
1624260571
Кто-то, чего-то, где-то, когда-то, но все запланировано, планы утверждены наверху, орава телекрикунов на низком старте, победа будет за нами, ура ! товарищи.
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