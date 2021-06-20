Черчесов – о словах игроков Дании: «Одни сказали одно, другие – другое. Мы всех уважаем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Евро-2020 с Данией.

«В плановом режиме готовились. Кто-то восстанавливался, кто-то больше тренировался. Разобрали свою игру с финнами, разобрали соперника. Все сделали, как планировали.

Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так еще ни одна команда на турнир не пробивалась.

То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие – другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем», – сказал Черчесов.

Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.

Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.

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