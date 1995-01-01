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    Черчесов – о словах игроков Дании: «Одни сказали одно, другие – другое. Мы всех уважаем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Евро-2020 с Данией.

    «В плановом режиме готовились. Кто-то восстанавливался, кто-то больше тренировался. Разобрали свою игру с финнами, разобрали соперника. Все сделали, как планировали.

    Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так еще ни одна команда на турнир не пробивалась.

    То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие – другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем», – сказал Черчесов.

    • Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.
    • Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4294

      solodealer 1 минуту назад

      Когда заело "всё по плану",
      читай, что "всё по барабану".
      Всё манагеру ни по чём...
      До фени...морда кирпичём!

      0
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      Рейтинг: +14703

      JTherry 2 минуты назад

      "в плановом режиме готовились..."
      интересные советы в СЭ Черчесову дает 11-летний школьник из Тамбова Ренат Эктов...) советы стоят того, чтобы прислушаться...

      0
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      Рейтинг: +66461

      insider_retro 15 минут назад

      Когда оттолкнуться не от чего, то приходится уважать...
      Главное, - не слить бездарно и ссы@ливо...

      0
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      Рейтинг: +848

      Loko_Roma 16 минут назад

      Стасик уже думает кого выставить виновным после завтрашней пенетрации

      2
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