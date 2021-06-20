В Мюнхене предложили окрасить «Альянц-Арену» в цвета ЛГБТ-флага

Городской совет Мюнхена выступил за покраску «Альянц-Арены» в цвета ЛГБТ-флага на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 между Германией и Венгрией. Чиновники считают, что это будет призывом к толерантному обществу.

«Мюнхен поддерживает разнообразие, терпимость и подлинное равенство в спорте и в обществе. По случаю матча между Германией и Венгрией совет хочет послать видимый сигнал поддержки ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого местным правительством.

Этот закон представляет собой новый крайний предел лишения избирательных прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Подобный акт – последний из ряда мер за последние годы, которые представляют собой систематическое ограничение верховенства закона и основных свобод в Венгрии.

В этой ситуации матч сборной Германии против Венгрии представляет общественную платформу, на которой можно послать сигнал о том, что Мюнхен выступает за разнообразное и толерантное общество. Спорт, и футбол в частности, также олицетворяют эти ценности», – выступил городской совет Мюнхена.