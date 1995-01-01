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    В Мюнхене предложили окрасить «Альянц-Арену» в цвета ЛГБТ-флага

    Городской совет Мюнхена выступил за покраску «Альянц-Арены» в цвета ЛГБТ-флага на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 между Германией и Венгрией. Чиновники считают, что это будет призывом к толерантному обществу.

    «Мюнхен поддерживает разнообразие, терпимость и подлинное равенство в спорте и в обществе. По случаю матча между Германией и Венгрией совет хочет послать видимый сигнал поддержки ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого местным правительством.

    Этот закон представляет собой новый крайний предел лишения избирательных прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Подобный акт – последний из ряда мер за последние годы, которые представляют собой систематическое ограничение верховенства закона и основных свобод в Венгрии.

    В этой ситуации матч сборной Германии против Венгрии представляет общественную платформу, на которой можно послать сигнал о том, что Мюнхен выступает за разнообразное и толерантное общество. Спорт, и футбол в частности, также олицетворяют эти ценности», – выступил городской совет Мюнхена.

    • Венгерский парламент на этой неделе принял закон о запрете обмена информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма.
    • Матч Германия – Венгрия состоится 23 июня.
    • Обе команды претендуют на выход в плей-офф.

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    Источник: Eurosport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +317

      tarasofka 36 минут назад

      косят под тарасовскую открывашку!

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      Рейтинг: +15251

      derrik2000 > tarasofka 25 минут назад

      Не успела эта информация появиться, а оно - РАЗ! - и ты уже здесь.
      "Комментируешь"...
      )))))))))))))))

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