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  • В Мюнхене предложили окрасить «Альянц-Арену» в цвета ЛГБТ-флага

В Мюнхене предложили окрасить «Альянц-Арену» в цвета ЛГБТ-флага

20 июня 2021, 16:49
11

Городской совет Мюнхена выступил за покраску «Альянц-Арены» в цвета ЛГБТ-флага на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 между Германией и Венгрией. Чиновники считают, что это будет призывом к толерантному обществу.

«Мюнхен поддерживает разнообразие, терпимость и подлинное равенство в спорте и в обществе. По случаю матча между Германией и Венгрией совет хочет послать видимый сигнал поддержки ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого местным правительством.

Этот закон представляет собой новый крайний предел лишения избирательных прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Подобный акт – последний из ряда мер за последние годы, которые представляют собой систематическое ограничение верховенства закона и основных свобод в Венгрии.

В этой ситуации матч сборной Германии против Венгрии представляет общественную платформу, на которой можно послать сигнал о том, что Мюнхен выступает за разнообразное и толерантное общество. Спорт, и футбол в частности, также олицетворяют эти ценности», – выступил городской совет Мюнхена.

  • Венгерский парламент на этой неделе принял закон о запрете обмена информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма.
  • Матч Германия – Венгрия состоится 23 июня.
  • Обе команды претендуют на выход в плей-офф.

Источник: Eurosport
Чемпионат Европы Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (11)
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Zloikaksobaka
1624200171
И каждому игроку по дилдо в жопу чтобы все точно поняли что в Европе остались только дибилы и ********.
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MaxRnD
1624201874
А также по центру, снизу в дыру каждого зрительского сиденья воткнуть страпон
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Arturashvilli
1624203553
Единство противоположностей беЗценно, никакие педики и лесбиянки, не посягнут на этот жизненный устав!!! Все остальное есть в психиатрической больнице.
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Боцман59rus
1624203885
тогда сам Бог велел Венграм вам радугу во все небо устроить. - а может уже хватит паразитировать на футболе?
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Oldtrafford83
1624204551
Пусть красят стоя на коленях))
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фанат джигурды
1624207996
Венгры- молодцы, а немецким чиновникам- позор!!! Хотя, чиновников очень часто называют словом из 7-ми букв, начинающимся на "пэ"!!! Причём, они постоянно доказывают, что называют их так за дело!!!
Ответить
paracetamol
1624209044
Это в питерастические что-ли?
Ответить
житель СПб
1624210930
То есть в Венгрии всего навсего приняли закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма? Почему бы в отместку вообще нагишом не сыграть?
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mutabor0992
1624217377
Совсем ИПАНУЛИСЬ!!!Только гомика загнули...И на тебе!Это что заразное???
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