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    Заболотный: «В сборной нарабатываем разные схемы, в том числе с двумя нападающими»

    Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, что команда может сыграть с двумя игроками в нападении, если этого будет требовать ситуация.

    «Сложно объяснить, почему мы смогли забить лишь один гол в двух матчах. Но ведь не только у нас такая статистика. Это необъяснимо.

    Команда всегда работает над реализацией. Всe зависит от того, как складывается игра. Мы нарабатываем разные схемы, в том числе с двумя нападающими – всe будет зависеть от сценария матча.

    Мне комфортно работать как с Дзюбой, так и с Соболевым. Мы тренируемся вместе чуть больше месяца, поэтому более-менее сыгрались», – сказал Заболотный.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +48187

      portero 13 минут назад

      Ты лучше сальто тренируй, а то гол забьёшь а на сальто сломаешься...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13183

      Garrincha58 1 час назад

      Антоха зачем выдаёшь секреты Че!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7648

      житель СПб 2 часа назад

      Кстати, а почему нельзя в 3 нападающих сыграть? И заставить их всех троих бегать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4796

      Каратель > житель СПб 1 час назад

      лучше в 2 вратаря,от зюпы и заболотного толку ноль

      0
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      Рейтинг: +22932

      Боцман59rus 3 часа назад

      да уж, прикупил ЦСКА игрока

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      R_a_i_n 3 часа назад

      Та ты шо. А Шлюба знает??

      1
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