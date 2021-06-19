Заболотный: «В сборной нарабатываем разные схемы, в том числе с двумя нападающими»

Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, что команда может сыграть с двумя игроками в нападении, если этого будет требовать ситуация.

«Сложно объяснить, почему мы смогли забить лишь один гол в двух матчах. Но ведь не только у нас такая статистика. Это необъяснимо.

Команда всегда работает над реализацией. Всe зависит от того, как складывается игра. Мы нарабатываем разные схемы, в том числе с двумя нападающими – всe будет зависеть от сценария матча.

Мне комфортно работать как с Дзюбой, так и с Соболевым. Мы тренируемся вместе чуть больше месяца, поэтому более-менее сыгрались», – сказал Заболотный.