Карпин: «Бельгия играла на 50 процентов своих возможностей. Возможно, они показали худшую игру с Россией»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении сборной России от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

«Ну окей, мы могли проиграть Бельгии? Да, могли. Ну проиграли. Сейчас поговорим про другое: как проиграли.

Мало кто, положа руку на сердце, думал, что мы обыграем Бельгию. Очко – может быть, на три очка мало кто рассчитывал. Кроме, наверное, самой сборной и Станислава Саламовича. Ничего страшного не произошло. Дальше у нас Финляндия и Дания, это те игры, которые нужно выигрывать.

Набрав шесть очков, мы проходим дальше, и все нормально. Вы все забудете, что было в игре с Бельгией, если сейчас выиграем две игры, правильно?

Сейчас вы начнете разговаривать про три центральных защитника, два центральных, а надо было это, а надо было то. Глобально, как Викторыч (Слуцкий – прим. «Бомбардира») сказал, у нас нет игроков, которые делают разницу. Плюс-минус все примерно на одном уровне, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже.

Все говорили, что Семенов привез. Был бы Дивеев – возможно, Дивеев так же не вынес бы этот мяч, и все говорили бы: зачем поставили Дивеева, а не Семенова. Вот это все на миллиметры.

Бельгия удивила тем, что они весь матч играли на 50 процентов своих возможностей, скоростей. Вот это меня удивило. Бельгия провела, скажем так, не лучшую свою игру. Возможно, даже худшую», – сказал Карпин.