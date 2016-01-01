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    Карпин: «Бельгия играла на 50 процентов своих возможностей. Возможно, они показали худшую игру с Россией»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении сборной России от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    «Ну окей, мы могли проиграть Бельгии? Да, могли. Ну проиграли. Сейчас поговорим про другое: как проиграли.

    Мало кто, положа руку на сердце, думал, что мы обыграем Бельгию. Очко – может быть, на три очка мало кто рассчитывал. Кроме, наверное, самой сборной и Станислава Саламовича. Ничего страшного не произошло. Дальше у нас Финляндия и Дания, это те игры, которые нужно выигрывать.

    Набрав шесть очков, мы проходим дальше, и все нормально. Вы все забудете, что было в игре с Бельгией, если сейчас выиграем две игры, правильно?

    Сейчас вы начнете разговаривать про три центральных защитника, два центральных, а надо было это, а надо было то. Глобально, как Викторыч (Слуцкий – прим. «Бомбардира») сказал, у нас нет игроков, которые делают разницу. Плюс-минус все примерно на одном уровне, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже.

    Все говорили, что Семенов привез. Был бы Дивеев – возможно, Дивеев так же не вынес бы этот мяч, и все говорили бы: зачем поставили Дивеева, а не Семенова. Вот это все на миллиметры.

    Бельгия удивила тем, что они весь матч играли на 50 процентов своих возможностей, скоростей. Вот это меня удивило. Бельгия провела, скажем так, не лучшую свою игру. Возможно, даже худшую», – сказал Карпин.

    • Завтра сборная России сыграет против Финляндии.
    • Начало матча в Санкт Петербурге – в 16:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Коммент шоу»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7599

      житель СПб 10 минут назад

      Насчет игры Бельгии совершенно с ним согласен.

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      Рейтинг: +187

      ajax707 13 минут назад

      Мы просрем обе оставшиеся игры

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      Рейтинг: +705

      ВасяК 27 минут назад

      Действительно,про эту игру можно сказать,обыграли на одной ноге!!!

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      Рейтинг: +1228

      Красногорск_Фан 48 минут назад

      Валера . Спасибо за все. Один озвучил что на языке вертелось. Во втором тайме Россию откровенно жалели.

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