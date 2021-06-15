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  • Карпин: «Бельгия играла на 50 процентов своих возможностей. Возможно, они показали худшую игру с Россией»

Карпин: «Бельгия играла на 50 процентов своих возможностей. Возможно, они показали худшую игру с Россией»

15 июня 2021, 19:59
19

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении сборной России от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

«Ну окей, мы могли проиграть Бельгии? Да, могли. Ну проиграли. Сейчас поговорим про другое: как проиграли.

Мало кто, положа руку на сердце, думал, что мы обыграем Бельгию. Очко – может быть, на три очка мало кто рассчитывал. Кроме, наверное, самой сборной и Станислава Саламовича. Ничего страшного не произошло. Дальше у нас Финляндия и Дания, это те игры, которые нужно выигрывать.

Набрав шесть очков, мы проходим дальше, и все нормально. Вы все забудете, что было в игре с Бельгией, если сейчас выиграем две игры, правильно?

Сейчас вы начнете разговаривать про три центральных защитника, два центральных, а надо было это, а надо было то. Глобально, как Викторыч (Слуцкий – прим. «Бомбардира») сказал, у нас нет игроков, которые делают разницу. Плюс-минус все примерно на одном уровне, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже.

Все говорили, что Семенов привез. Был бы Дивеев – возможно, Дивеев так же не вынес бы этот мяч, и все говорили бы: зачем поставили Дивеева, а не Семенова. Вот это все на миллиметры.

Бельгия удивила тем, что они весь матч играли на 50 процентов своих возможностей, скоростей. Вот это меня удивило. Бельгия провела, скажем так, не лучшую свою игру. Возможно, даже худшую», – сказал Карпин.

  • Завтра сборная России сыграет против Финляндии.
  • Начало матча в Санкт Петербурге – в 16:00 по Москве.

Источник: ютуб-канал «Коммент шоу»
Чемпионат Европы Россия Бельгия Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Красногорск_Фан
1623776820
Валера . Спасибо за все. Один озвучил что на языке вертелось. Во втором тайме Россию откровенно жалели.
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ajax707
1623778900
Мы просрем обе оставшиеся игры
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житель СПб
1623779070
Насчет игры Бельгии совершенно с ним согласен.
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Вомбат
1623779803
Бельгия не удивила тем, что играла не в полную силу. Зачем играть в первом матче в полную силу, если победа и без того гарантирована, а впереди длинная дистанция чемпионата? Но насчет 50% Карпин неправ. Если бы Бельгия играла на 50%, счет был бы другим. Бельгия играла процентов на 10-15.
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САДЫЧОК
1623780639
Во втором тайме Бельгия пешком ходила . Страшно подумать , если против нас будут играть на скоростях ! Даже политкорректный Карпин , не сдержался на счёт , тренерства физрука.
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vladimir-7
1623780824
Валера, сборная России играла в силу своих возможностей, а сборная Бельгии, забыв, что это Евро-2020, провела свою тренировку без напряг.
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владимир миронов
1623781038
Карпин высказал то,что боятся произнести другие,даже немного в вежливой форме.
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Юра мы всеPro
1623781424
Скоро на игры сб. России будут ходить как на выборы - студенты и бюджетники...
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VVM1964
1623790857
Валера , ты прав .
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Plyash
1623796005
Валера,ты самый прямой чел. в нашем футболе,говоришь,что чувствуешь - без обиняков.Спасибо,что ты есть.
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