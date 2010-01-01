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    Погба – о продлении контракта с «МЮ»: «Я еще не получил предложение от клуба»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что клуб до сих пор не обсудил с ним возможное продление контракта, который истекает летом 2022 года.

    «У меня остался год контракта с «МЮ», все это знают. Я еще не получил конкретного предложения от клуба о продлении контракта, еще не обсуждал это с тренером и директорами.

    Я игрок «Манчестер Юнайтед». Все мои мысли сосредоточены на Евро, потому что у меня есть агент (Мино Райола – прим. «Бомбардира»), который обо всем позаботится. И да, у меня нет номера президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи!» – сказал Погба.

    • По информации ESPN, «МЮ» хочет продлить контракт с французом.
    • Погба выступает за английский клуб с 2016 года.
    • В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Football Italia

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