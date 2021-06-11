Погба – о продлении контракта с «МЮ»: «Я еще не получил предложение от клуба»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что клуб до сих пор не обсудил с ним возможное продление контракта, который истекает летом 2022 года.

«У меня остался год контракта с «МЮ», все это знают. Я еще не получил конкретного предложения от клуба о продлении контракта, еще не обсуждал это с тренером и директорами.

Я игрок «Манчестер Юнайтед». Все мои мысли сосредоточены на Евро, потому что у меня есть агент (Мино Райола – прим. «Бомбардира»), который обо всем позаботится. И да, у меня нет номера президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи!» – сказал Погба.