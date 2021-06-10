Кудряшов: «Сделаю все, чтобы сыграть на Евро»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о восстановлении после травмы.

У 34-летнего футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра.

По словам жены игрока, он точно пропустит матчи с Бельгией и Финляндией.

Несмотря на травму, Кудряшова оставили в заявке сборной на Евро-2020.

«Откуда кто знает, сколько разрыв? Поправлюсь ли ко второму-третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю все, чтобы сыграть», – сказал Кудряшов.