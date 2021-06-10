Кудряшов: «Сделаю все, чтобы сыграть на Евро»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    10.06.2021 23:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +52

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Помоги парням, лечись подольше.

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      Рейтинг: +7169

      FanatSerj 1 час назад

      Помню Аршавина с травмой на Евро 2008 брали, но то был конечно АРШАВИН.

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