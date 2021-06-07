Жена Кудряшова: «Федя 100% пропустит первые две игры на Евро. Матч с Данией – под вопросом»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов пропустит два первых матча национальной команды на Евро-2020 из-за травмы. Об этом сообщила его жена Анастасия Кудряшова.

«Самое нелепое, что могло произойти – произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и «грузилась», думала: да не может такого быть, как так сложилось.

В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число – под вопросом.

В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится», – сказала Кудряшова.