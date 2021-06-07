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    Жена Кудряшова: «Федя 100% пропустит первые две игры на Евро. Матч с Данией – под вопросом»

    Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов пропустит два первых матча национальной команды на Евро-2020 из-за травмы. Об этом сообщила его жена Анастасия Кудряшова.

    «Самое нелепое, что могло произойти – произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и «грузилась», думала: да не может такого быть, как так сложилось.

    В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число – под вопросом.

    В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится», – сказала Кудряшова.

    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • 12 июня Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6077

      серега кашин 1 час назад

      НУ ТОГДА МОЖЕТ ПОРА ЕГО ДОМОЙ ОТПРАВИТЬ И ВЫЗВАТЬ КОГО-НИБУДЬ ЗДОРОВОГО

      0
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      Рейтинг: +4587

      Fusballer 1 час назад

      Ну вот, хоть разбавили Зарему другими ба... милыми дамами)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4321

      Виталий Орехов 1 час назад

      А больше и играть не с кем будет.

      1
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      Рейтинг: +1667

      acor94 2 часа назад

      Гнать его хрустального. Берите Скопинцева!

      1
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      Рейтинг: +7162

      FanatSerj > acor94 1 час назад

      Скопу даже и до этого не звали, Евгеньева тогда уж, он то на сборах был.

      0
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      Рейтинг: +5746

      Cleaner 2 часа назад

      Что то жены разговорились...(

      0
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      Рейтинг: +2560

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Прям сценарий Аршавин 2008.
      Выйдет и всех порвёт...)

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      Рейтинг: +4587

      Fusballer > Алехсбургер. 48 минут назад

      Ахаха))

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