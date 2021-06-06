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    Баринов избежал серьезной травмы. У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы

    Пресс-служба сборной России рассказала о состоянии футболистов команды Федора Кудряшова и Дмитрия Баринова.

    «Кудряшов и Баринов прошли дообследование. У Дмитрия клинически значимых проблем со здоровьем нет.

    У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра – в ближайшие дни он пройдет курс физиотерапевтического лечения. Окончательное решение об участии Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии», – говорится в сообщении сборной.

    • Кудряшов травмировался на разминке перед игрой с Болгарией.
    • Баринова заменили в матче с Болгарией после удара в голову.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    06.06.2021 21:03
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3692

      mutabor0992 8 часов назад

      Еще не играли,а уже посыпались...Что дальше то будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3031

      Axe111 18 часов назад

      Ужас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      dima_s_urala 18 часов назад

      Икроножная мышца бедра))))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20937

      DOCTOR PENALTY 20 часов назад

      Поправляйтесь, парни!

      0
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