Баринов избежал серьезной травмы. У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы

Пресс-служба сборной России рассказала о состоянии футболистов команды Федора Кудряшова и Дмитрия Баринова.

«Кудряшов и Баринов прошли дообследование. У Дмитрия клинически значимых проблем со здоровьем нет.

У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра – в ближайшие дни он пройдет курс физиотерапевтического лечения. Окончательное решение об участии Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии», – говорится в сообщении сборной.