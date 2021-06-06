Баринов избежал серьезной травмы. У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы

Еще не играли,а уже посыпались...Что дальше то будет?
Пресс-служба сборной России рассказала о состоянии футболистов команды Федора Кудряшова и Дмитрия Баринова.
«Кудряшов и Баринов прошли дообследование. У Дмитрия клинически значимых проблем со здоровьем нет.
У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра – в ближайшие дни он пройдет курс физиотерапевтического лечения. Окончательное решение об участии Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии», – говорится в сообщении сборной.
- Кудряшов травмировался на разминке перед игрой с Болгарией.
- Баринова заменили в матче с Болгарией после удара в голову.